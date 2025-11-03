Attenzione, arrivano le auto-radar “invisibili”: tre nuovi veicoli in azione sulle strade delle Alpes-Maritimes

Al via da oggi, lunedì 3 novembre 2025, un nuovo sistema di controllo della velocità sulle strade delle Alpes-Maritimes.

Tre auto-radar a guida esternalizzata entreranno in servizio per rafforzare la lotta contro l’eccesso di velocità, principale causa di incidenti mortali nel dipartimento (30% tra il 2021 e il 2024).

Dall’inizio del 2025 si sono già registrati 579 incidenti, con 37 morti e 738 feriti. Numeri che confermano l’urgenza di misure più incisive, a complemento delle campagne di prevenzione già avviate dallo Stato.

Un controllo discreto ma costante

I nuovi veicoli, totalmente anonimi e non segnalati, sono dotati di apparecchiature che rilevano automaticamente gli eccessi di velocità.

Quando un’infrazione viene commessa, un flash a infrarossi invisibile scatta la foto del veicolo, permettendo la multa automatica del conducente, indipendentemente dal tipo di mezzo (auto, camion, moto) e dal senso di marcia.

Le tre auto percorreranno 15.000 chilometri al mese, alternandosi su 44 itinerari ad alto rischio, per un totale di 2.495 km di rete stradale e autostradale. I percorsi e gli orari di controllo saranno aggiornati ogni mese, con attività sia di giorno che di notte, nei feriali e nei weekend.

Obiettivi: più tempo alle forze dell’ordine, meno incidenti

Il sistema nasce da una decisione del Comitato interministeriale per la sicurezza stradale (CISR) del 2015 e risponde a due priorità:

Liberare le forze dell’ordine da compiti delegabili, concentrandole su controlli diretti come alcool e droga;

Aumentare la presenza dei controlli di velocità, estendendone la durata e la copertura territoriale.

Un dispositivo in espansione in tutta la Francia

Dopo una prima sperimentazione in Normandia nel 2017, il sistema si è progressivamente esteso su tutto il territorio. Entro la fine del 2025, la flotta nazionale raggiungerà 300 auto-radar operative.

Con queste nuove misure, le autorità sperano di ridurre in modo significativo il numero di incidenti e di spingere gli automobilisti a rallentare, ricordando che la velocità resta la prima nemica della sicurezza stradale.





