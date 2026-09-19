Kaléido torna a Monaco: il 3 ottobre all’Auditorium Rainier III una serata rock dedicata ai giovani

La Direzione degli Affari Culturali prosegue la nuova programmazione culturale KALEÏDO, dedicata ai giovani, con un nuovo appuntamento musicale in programma il 3 ottobre all’Auditorium Rainier III di Monaco.

Dopo il successo della cantante Styleto quest’estate al Fort Antoine, KALEÏDO torna con una serata all’insegna del rock, pensata come un vero e proprio festival in formato intimo. Per l’occasione, l’Auditorium Rainier III cambierà eccezionalmente configurazione: lo spazio del Troparium ospiterà una scena temporanea, in un contesto insolito pensato per rinnovare le modalità del concerto e accogliere la nuova scena artistica.

La serata prenderà il via alle 18 con un DJ set e la presenza di furgoni gastronomici. Dalle 20.30 sarà invece il momento dei concerti dal vivo, con la partecipazione di due gruppi rock della scena musicale internazionale.

PROGRAMMA

THE SOPHS

In primo piano, The Sophs arrivano dalla California con un rock imprevedibile ed esplosivo. Guidato da Ethan, il sestetto mescola indie-rock, pop-punk, funk, blues e sonorità anni ’90, seguendo un’unica regola: non scegliere mai un solo stile.

Con il loro primo album GOLDSTAR, pubblicato da Rough Trade, il gruppo conferma questa libertà musicale e una forte personalità. Già definiti da Le Monde «rocker californiani e camaleontici», The Sophs sono tra le rivelazioni rock dell’anno, mentre Les Inrockuptibles vedono in loro un gruppo che potrebbe diventare i nuovi Strokes.

Dopo aver lasciato il segno sui palcoscenici internazionali, The Sophs sono stati presenti al cartellone delle Eurockéennes de Belfort lo scorso 4 luglio.

Da scoprire dal vivo: un gruppo giovane, impetuoso e completamente imprevedibile.

COPYCAT

Formata dalle due cugine Apolline e Zoé, la coppia propone un repertorio pop-rock pieno di energia e umorismo, capace di parlare tanto agli appassionati di musica quanto a chi si riconosce nelle loro storie.

Nato da un incontro musicale improvvisato durante un pranzo di famiglia, Copycat si è rapidamente fatto notare sulla scena francese, fino a essere selezionato per gli INOUÏS du Printemps de Bourges nel 2026.

Nel loro primo EP Morning Routine, Apolline e Zoé raccontano con grande autoironia i piccoli e grandi temi dei loro vent’anni: le storie d’amore, le relazioni, il corpo, le serate e anche le difficoltà della vita quotidiana.

La loro ricetta? Una chitarra rossa, un basso blu, una drum machine e soprattutto una complicità che fa la differenza.

Sul palco, le due artiste non si limitano a suonare le loro canzoni: coinvolgono il pubblico nel loro universo, tra danza, coreografie, umorismo e assoli di chitarra.

Attraverso questa nuova proposta, la Direzione degli Affari Culturali prosegue la propria programmazione KALEÏDO, con l’obiettivo di proporre ai giovani del Principato nuove esperienze culturali.

Un duo solare e spontaneo, da ascoltare sul palco effimero del Troparium!

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.