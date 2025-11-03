Avenue de Suède si rifà il look: più verde e arredi urbani moderni nel cuore di Nice

Avenue de Suède, una delle arterie simbolo del cuore turistico di Nice, si prepara a un importante restyling.

A due passi dalla Promenade des Anglais e affacciata sugli hotel e le boutique del Carré d’Or, la via collega alcuni dei principali poli dell’ospitalità e dello shopping cittadino, risultando un passaggio quasi obbligato per visitatori e residenti che raggiungono la zona pedonale e il litorale.



A partire da novembre e per circa due mesi, l’amministrazione comunale darà il via a un progetto di riqualificazione urbana che punta a rendere l’area più accogliente e attrattiva.

La città investirà 190.000 euro per modernizzare il mobilio urbano e introdurre nuove essenze vegetali lungo il tratto occidentale dell’avenue, tra rue Masséna e l’hotel Ambassador.



Un intervento che rientra in una strategia più ampia di rilancio del centro: dopo l’apertura del 5 stelle Maison Albar, Le Victoria e la recente ristrutturazione dell’Ambassador, il Comune intende rafforzare ulteriormente l’appeal turistico e commerciale del quartiere.



Secondo le stime della municipalità, i lavori non comporteranno disagi significativi al traffico, se non qualche possibile limitazione in orario notturno. «Un ambiente più conviviale e tranquillo favorirà la riscoperta delle attività commerciali e delle strutture ricettive della zona», fanno sapere dagli uffici comunali.



L’intervento sarà anche il preludio a futuri lavori su rue Masséna e sulla zona pedonale, previsti nei prossimi mesi e anni. Nel frattempo, il vicino Jardin de l’Arménie – riqualificato nel 2024 con la piantumazione di un centinaio di alberi – testimonia la direzione intrapresa: più verde e qualità urbana per uno dei quartieri più eleganti e frequentati di Nice.





