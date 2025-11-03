 / Altre notizie

Altre notizie | 03 novembre 2025, 19:00

Avenue de Suède si rifà il look: più verde e arredi urbani moderni nel cuore di Nice

Da novembre due mesi di lavori per rilanciare uno degli assi strategici del Carré d’Or senza impatti sulla circolazione

Avenue de Suède si rifà il look: più verde e arredi urbani moderni nel cuore di Nice

Avenue de Suède, una delle arterie simbolo del cuore turistico di Nice, si prepara a un importante restyling.

A due passi dalla Promenade des Anglais e affacciata sugli hotel e le boutique del Carré d’Or, la via collega alcuni dei principali poli dell’ospitalità e dello shopping cittadino, risultando un passaggio quasi obbligato per visitatori e residenti che raggiungono la zona pedonale e il litorale.

A partire da novembre e per circa due mesi, l’amministrazione comunale darà il via a un progetto di riqualificazione urbana che punta a rendere l’area più accogliente e attrattiva.

La città investirà 190.000 euro per modernizzare il mobilio urbano e introdurre nuove essenze vegetali lungo il tratto occidentale dell’avenue, tra rue Masséna e l’hotel Ambassador.

Un intervento che rientra in una strategia più ampia di rilancio del centro: dopo l’apertura del 5 stelle Maison Albar, Le Victoria e la recente ristrutturazione dell’Ambassador, il Comune intende rafforzare ulteriormente l’appeal turistico e commerciale del quartiere.

Secondo le stime della municipalità, i lavori non comporteranno disagi significativi al traffico, se non qualche possibile limitazione in orario notturno. «Un ambiente più conviviale e tranquillo favorirà la riscoperta delle attività commerciali e delle strutture ricettive della zona», fanno sapere dagli uffici comunali.

L’intervento sarà anche il preludio a futuri lavori su rue Masséna e sulla zona pedonale, previsti nei prossimi mesi e anni. Nel frattempo, il vicino Jardin de l’Arménie – riqualificato nel 2024 con la piantumazione di un centinaio di alberi – testimonia la direzione intrapresa: più verde e qualità urbana per uno dei quartieri più eleganti e frequentati di Nice.


Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium