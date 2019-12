Ve ne sono per mille presepi

Ce n’é per mille presepi: tante sono le statuine che si trovano esposte nelle cassette del Villaggio di Natale di Nizza.

Di tutte le dimensioni, colorate, delicate, pronte per essere utilizzate in una crèche o per essere esposte come soprammobile. Il numero di persone che si fermano davanti agli chalet che le espongono fa comprendere come quest’anno sia davvero tornato di moda acquistare le statuine.

Costituiscono, per molti, un ritorno a quando si era bambini, per altri un dono originale da fare a qualche amico, per altri ancora un oggetto da esporre per “goderlo” tutto l’anno.

In fondo il Natale è anche questo: dura una notte, “quella” notte, ma poi resta nel cuore tutto l’anno.