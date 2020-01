Théâtre Francis-Gag, sei mesi di spettacoli

Inaugurato il 6 ottobre 1989, il Théâtre Francis-Gag prende il nome dal più grande drammaturgo di Nizza ed è radicato nel territorio per la missione di proporre la storia attraverso un'arte autenticamente popolare.

Passione, domanda, trasmissione e creazione sono le parole chiave che caratterizzano la programmazione del Théâtre Francis-Gag per il primo semestre del 2020 .



All’interno del cartellone, spiccano per il particolare interesse alcuni spettacoli tra i quali quello previsto per il 15 febbraio dal titolo “Via con te, hommage à Paolo Conte”.



Ecco una rassegna del programma



Sabato 25 gennaio 2020 – ore 19,30

“Mon fric”, Théâtre - Seul-en-scène - Humour

De David Lescot

Avec Lucas Gimello



Venerdì 31 gennaio 2020 - ore 20,30

“Hommage à Herbie Hancock Concert” - Jazz

Nice Jazz Orchestra Quartet

Direction: Pierre Bertrand



Venerdì 7 febbraio 2020 - ore 20, 30

“Les lignes de flottaison”, Théâtre-conférence - Humour

De et avec Nicolas Deliau



Sabato 8 febbraio 2020 - ore 20,30

“Les Murs Ont Des Oreilles”, Théâtre

D’après Gildas Bourdet, Frédéric Sabrou, Karl Valentin, Raymond Devos, Les Vamps et Victor Hugo



Sabato 15 febbraio 2020 - ore 20,30

“Via con te, hommage à Paolo Conte”, Spectacle musical



Dal 6 al 14 marzo 2020

“Femmes en scènes” - 12e édition Festival



Venerdì 27 marzo 2020 - ore 18,30

“King lear fragments”, Théâtre

D’après William Shakespeare



Sabato 28 marzo 2020 - ore 20,30

“La belle Otero”, Théâtre

D’après Pierre Tre-Hardy



Venerdì 3 e sabato 4 aprile 2020 - ore 20,30

“Prof!”, Théâtre

De Jean-Pierre Dopagne



Martedì 14 aprile 2020 - ore 14

“Debout là-dedans!” Cirque, clown

De Mélanie Paccoud et Maxime Bernery



Venerdì 15 e 22 maggio 2020 - ore 20,30

Sabato 16 e 23 maggio 2020 - ore 15 e 20,30

Domenica 17 e 24 maggio 2020 - ore 15

“Chicoulata e virtù”, Culture niçoise

Par la troupe du Théâtre Niçois de Francis Gag



Dall’8 al 14 giugno 2020

“Les compagnies sur le pont” - 3e édition

Alcune settimane prima del Festival d'Avignon, vengono anticipati gli spettacoli che le compagnie di Nizza proporranno su quel prestigioso palcoscenico.



Il programma completo del cartellone è inserito al fondo di questo articolo.



Il Théâtre Francis-Gag si trova al 4 rue de la Croix nel Vieux-Nice