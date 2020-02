Ma quanto mi costi? Questi i prezzi della frutta e della verdura al mercato di Liberation a Nizza

Per conoscere come si vive in un Paese occorre frequentarne i mercati, dove la qualità, la quantità, la varietà e i prezzi dei prodotti si confrontano con la gente del quartiere, con il loro portafoglio e le loro disponibilità, con i loro gusti e le loro preferenze, senza mediazioni, senza possibilità di utilizzare sotterfugi.

Montecarlonews propone una rassegna fotografica del mercato di Liberation, nel cuore di Nizza, forse il più frequentato della città, dove il rapporto tra qualità e prezzi è messo alla prova dalla confluenza di tante persone provenienti dai più disparati quartieri della città grazie alla presenza del tram.



Così scorrendo le fotografie che pubblichiamo a corredo di questo articolo si scopre quanto costa la merce ed è possibile fare i raffronti con quanto si paga in altri mercati di Nizza o anche in Italia.



Un confronto che può essere utile ed anche curioso: i prezzi delle arance, dei mandarini, delle mele, delle banane, delle pere, dell’insalata, dei cavolfiori, delle patate, delle carote e di tanti altri prodotti della terra sono a prova di clic.



Basta scorrere le fotografie e ogni curiosità verrà appagata.