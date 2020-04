Sono 66 i nel Principato di Monaco, deceduto un uomo di 80 anni

Le autorità sanitarie del Principato sono state informate sabato 4 aprile che l'analisi di due test per il Covid-19 sono stati positivi. Ciò porta il numero di persone colpite dal coronavirus a 66, inclusi 3 pazienti che sono guariti oggi. L'ultimo paziente è il ministro di Stato, Serge Telle, il quale era stato diagnosticato positivo il 16 marzo scorso. 11 persone sono ricoverate in ospedale. Due di loro sono in terapia intensiva. In conformità con il principio adottato nel Principato di Monaco dalle autorità sanitarie, solo il i pazienti Covid-19 altamente sintomatici sono ricoverati in ospedale. Alle persone con pochi sintomi si consiglia di rimanere a casa pur essendo seguiti dal punto di vista medico. Ad oggi, 108 pazienti sono seguiti dalla medicina di città.

Il Principato comunica anche la morte di una persona che si è rivelata positiva per Covid19 e che era ricoverata in ospedale. Si tratta di un ottantenne, non residente nel Principato. Questo è il secondo decesso dovuto al coronavirus dall'inizio dell'epidemia nel Principato. Il governo monegasco desidera mostrare alla famiglia di questa persona tutto il suo sostegno per il momento in cui si trovano. Questo è un momento di grande tristezza che dimostra l'importanza di rimanere pienamente mobilitati nel rispetto delle norme sulle precauzioni sanitarie stabilite dal Governo.