Sono tre i nuovi positivi al covid-19 nel Principato di Monaco. Con quelli odierni arriva a 90 il numero di persone colpite dal coronavirus, inclusi 5 pazienti che sono guariti oggi.

Sono 9 le persone nel Principato ricoverate in ospedale e, quattro di loro sono in terapia intensiva. Ad oggi sono 109 i pazienti in sorveglianza attiva.