Aggiustare l’elettrodomestico spendendo 75 euro: è possibile

Cosa si fa, di norma, quando un elettrodomestico “importante” comincia a dare problemi e non funziona a dovere?

Di norma lo si butta e se ne compera un altro. Così si stima che, ogni anno, oltre 410 mila grandi elettrodomestici, nel solo Dipartimento delle Alpi Marittime, siano gettati via.

Un problema che potrebbe ora trovare una soluzione senza rischiare di svenarsi con spese, che non si possono mai stimare a priori e che inducono a sostituire il grande elettrodomestico (lava stoviglie, lavatrice, frigorifero, asciugatrice…).

Anche a Nizza, dopo Parigi, Lille, Lione, Tolosa e Marsiglia, arriva Murfy: in città e in una trentina di comuni dell’hinterland sarà possibile tentare di aggiustare il vecchio elettrodomestico sapendo di spendere 75 euro (se è possibile rimetterlo in funzione) o nulla se non vi è alcuna speranza .

Si tratta di un servizio, creato da degli studenti del Lycée Masséna nel 2018, che sta ottenendo un grande successo.

L’economia circolare viene messa la centro e si cerca di evitare, il più possibile, di dover intasare le discariche cercando soluzioni che consentano anche si spendere di meno.

Il sistema è semplice: quando si ha un problema con il proprio grande elettrodomestico ci si collega al sito https://murfy.fr/

Si aprono due strade.

Quella di tentare l’autoriparazione ( senza spesa alcuna ) seguendo i consigli in rete di un tutor oppure di concordare l’intervento a domicilio di un tecnico specializzato al costo a forfait di 75 euro (tutto compreso).

Secondo Murfy il 90% dei problemi è riparabile e le discariche possono essere risparmiate con un evidente risparmio.

I numeri