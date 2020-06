Cosa fare e vedere a Villefranche sur Mer? Ve lo diciamo in 5 fotografie

In collaborazione con Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur, Montecarlonews propone cinque idee con altrettante fotografie per conoscere e per sapere cosa fare quando si visita una località che non si conosce.

Questa volta proponiamo un tour a Villefranche sur Mer con cinque fotografie e altrettante idee.

Dunque cosa fare e cosa vedere a Villefranche sur Mer?

Foto 1: Ammirare la più bella rada della Costa Azzurra e lasciarsi attirare dalle attività sportive che vi si possono praticare;

Foto 2: Passeggiare nella città vecchia;

Foto 3: Visita la cittadella e i suoi musei;

Foto 4: Percorrere il Chemin de Ronde

Foto 5: Visitare la Chapelle Cocteau