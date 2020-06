Riaprono gli uffici turistici: si riparte a pieno ritmo

I 28 uffici informazioni dell’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur hanno riaperto le porte oggi, lunedì 15 giugno.

Riparte così la vasta gamma di servizi offerti quali la consulenza personalizzata, suggerimenti per visite, aiuto nella prenotazione di hotel e attività.

Dopo tre mesi di inattività, gli uffici turistici metropolitani riprendono la loro insostituibile funzione informativa e di sostegno ai turisti che, con la riapertura delle frontiere, dovrebbero tornare in Costa Azzurra.



Una serie di misure preventive saranno messe in atto per quanti vorranno accedere agli uffici: distanziamento fisico, uso della mascherina, separatori in plexiglass, fornitura di gel idroalcolico, ottimizzazione del numero delle persone che accedono agli uffici.



Riprenderanno, in contemporanea, la vendita del French Riviera Pass, le passeggiate e le visite guidate.