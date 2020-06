Gare du Sud a Nizza: un collegamento tra il passato e il futuro alla scoperta dei sapori della tradizione e non solo

La Gare du Sud, struttura ricettiva di nuova costruzione, crea un forte legame tra il cuore

moderno di Nizza e il suo cuore storico. Situata nel quartiere della Libération, il vecchio padiglione metallico è stato trasformato in un'ampia sala gourmet e culturale, dove il concetto originale è quello di riunire in una vecchia stazione ferroviaria, un insieme di ristoranti con spazi liberi dove sedersi, mangiare, dialogare e magari fare nuove conoscenze.

Solo fino a qualche anno fa, qui si entrava solo per salire su un treno diretto verso l'entroterra nizzardo, mentre oggi c'è un'offerta di cibo non standardizzato, senza marchi globali, dove si può mangiare, curiosare o vedere una mostra in un ambiente dove l'architettura e i disegni fanno rivivere il vero Sud. In questa vecchia stazione si mescolano gli odori, i sapori, i colori e i profumi dell'entroterra e non solo.

Sotto un’opulenta volta di 18 metri di altezza, che è stata completamente rimessa a nuovo, come anche la facciata che è avvolta da una tappezzeria aerea, la Gare du Sud è diventata un luogo conviviale in cui ritrovarsi per mangiare, bere un drink, visitare una mostra o ascoltare un po’di musica.

Da uno stand all’altro potrete andare alla scoperta dei sapori del territorio come di quelli asiatici, americani e italiani e molto altro ancora. Un viaggio speciale alla scoperta di una cucina globale, ma anche della tradizione.

Maggiori info su http://lagaredusud.com/