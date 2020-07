Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone.

ANTIBES

Exposition ID'ARGILE

Fino al 31 luglio 2020

Casemate Comte - Atelier éphémère, bd d’Aguillon

BELVEDERE

DEUX ACCORDEONS, UNE VOIX - Chansons françaises

Anne Carrere, deux accordéons…une voix

Venerdì 3 luglio 2020 ore 21



BRIANCONNET

Genesya

Rock

Domenica 5 luglio 2020 ore 21:00



CANNES

Événement sportif, Piétonisation du boulevard du Midi-Louise Moreau

boulevard du Midi-Louise Moreau, Cannes



Excursion, Parcours pédestre - Quartier Californie

Martedì 7 luglio 2020 ore 9,30

25-27 avenue Roi Albert 1er, Cannes



Animations, Cinéma, Quiz "La BD au cinéma"

Mercoledì 8 luglio 2020 ore 10,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



EXPOSITION, Photographie

Nikos Aliagas - Thalassa : peuples de la mer

Fino al 31 agosto

boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Sculpture

Louis Cane. Sculptures

Fino al 27 settembre 2020

Villa Domergue

15 av Fiesole, Cannes



EXPOSITION, Cinéma

Cannes fait le mur 2020

Fino al 14 ottobre 2020

rue d’Antibes



EXPOSITION, Peinture

Olivier Masmonteil. Des horizons si grands

Fino al 6 dicembre 2020

Orari

Martedì - venerdì: 13 - 17

Sabato e domenica: 10 - 13 e 14 -18

Suquet des Art(iste)s - Résidence d’artistes

7 rue Saint-Dizier

CAP D'AIL

Pulse Tribute to Pink Floyd

Pop

Martedì 7 luglio 2020 ore 21:00



DRAP

Harpsody Orchestra

Variétés internationales

Sabato 4 luglio 2020 ore 21:00



DURANUS

Stéphanie Paréja - TOUT COMMENCE MAINTENANT

Humoriste |

Sabato 4 luglio 2020 ore 21:00



GRASSE

The Low Budget Men

Rock

Lunedì 6 luglio 2020 ore 21:00



LA GAUDE

MEMORIES SHOW POP LEGEND

Variétés internationales

Sabato 4 luglio 2020 ore 21:00



LA ROQUE EN PROVENCE

Rémi

Chanson Française

Domenica 5 luglio 2020 ore 21:00

MENTON

Championnat du Pur-Sang Arabe de la Méditerranée et des Pays Arabes

Sabato 4 luglio e Domenica 5 lugljo

Stade Rondelli

18 Promenade de la Mer

Visite guidée: La Citronneraie

Giovedì 2 luglio 2020 ore 10

Sur le parking de la propriété

69 Corniche André Tardieu



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR: LA SALLE DES MARIAGES DE JEAN COCTEAU

Giovedì 2 luglio 2020 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN DES COLOMBIÈRES

Giovedì 2 luglio 2020 ore 10,30

312 Route de Super Garavan



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 2 luglio 2020 ore 15

Sabato 4 luglio 2020 ore 15

Domenica 5 luglio 2020 ore 15

Martedì 7 luglio 2020 ore 15

Mercoledì 8 luglio 2020 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN FONTANA ROSA

Venerdì 3 luglio 2020 ore 10

Lunedì 6 luglio 2020 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



VISITE GUIDÉE LES RUELLES DE L’HISTOIRE

Lunedì 6 luglio 2020 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Venerdì 3 luglio 2020 ore 10

Martedì 7 luglio 2020 ore 10

Jardin Maria Serena

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Mercoledì 8 luglio 2020 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



LA VIEILLE VILLE EN FAMILLE !

Mercoledì 8 luglio 2020 ore 14,30

Place de la Conception

au dessus du Parvis de la Basilique Saint Michel



EXPOSITION : COCTEAU DESIGN

Fino al 14 settembre 2020

Musée du Bastion

Quai Napoléon III



PARCOURS ETHNOBOTANIQUE EXPOSITION À L’HÔTEL ADHÉMAR DE LANTAGNAC

Dal Martedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18. Ingresso gratuito, obbligo di mascherina

Espace Patrimoine – Hôtel Adhémar de Lantagnac – 24 rue Saint Michel



MONACO

Monaco Solar & Energy Boat Challenge (en ligne)

Fino a sabato 4 luglio 2020 Baie de Monaco

Monaco Solar & Energy Boat Challenge, eccezionalmente in visione virtuale su https://yacht-club-monaco.mc/fr/evenements/20-19/

Baie de Monaco



Fino a Venerdì 3 luglio

5e Forum des Artistes de Monaco (en ligne)

Sul web https://www.forumdesartistes.mc/



2ème Fête du Musée Océanographique (en ligne)

Fino a lunedì 6 luglio 2020

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Variations, les Décors lumineux d’Eugène Frey

Fino a domenica 30 agosto 2020

Exposition "Variations, les Décors lumineux d’Eugène Frey" présentés par João Maria Gusmão

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Y A-T-IL UN PILOTE DANS LA SALLE? Théâtre

Il 3 luglio 2020 ore 21

THÉÂTRE L'ALPHABET

19 rue Delille - 06000 NICE



THE AVENER - DJ SET GRATUIT

Venerdì 3 luglio 2020

DEPUIS LA TOUR BELLANDA

Spettacolo gratuito in plein air

TOUR BELLANDA Informations moneteanice.fr

Souvenir Napoléonien – Récital Harpe et chant sous les deux Empires

Mercoledì 8 luglio 2020 ore 20

Durata: 1 ora, l’ingresso alla Villa è sia dalla Promenade des Anglais n. 35, sia da Rue de France



SOIRÉES MUSICALES EN CŒUR DE VILLE

Fino al 31 luglio 2020

DIVERS LIEUX DE NICE

Dès début juillet, des soirées musicales seront organisées à des endroits commerçants invitant les niçois et touristes à venir passer leur soirée sur les terrasses étendues des restaurateurs. Les commerçants seront aussi invités à fermer plus tard.

Venerdì 3 luglio - Place Magenta, Carré d’Or

Venerdì 17 luglio - Place Pelligrini, République

Venerdì 24 luglio - Port-Ségurane

Venerdì 31 luglio - Garibaldi



“Sensibilisation à la danse”, il Ballet Nice Méditerranée al Théâtre de Verdure

Venerdì e sabato 4 luglio 2020, alle ore 21,45 con ingresso gratuito

Théâtre de Verdure, Jardin Albert 1er,



PIERRE-ALBÉRIC ET SON VALET ARMAND

Domenica 5 luglio 2020 ore 18

THÉÂTRE L'ALPHABET

19 rue Delille - 06000 NICE



Manuel Gilson alla galleria "Lou Babazouk"

Fino al 12 luglio 2020

La Galleria Lou Babazouk si trova in Rue de la Loge 8 nel Vieux-Nice ed è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 13, 30 alle 19

Quando Nizza si chiamava Cemenelum

Il Museo Archeologico di Nizza / Cimiez propone delle giornate aperte a tutta la famiglia alla scoperta delle radici della città

Sulle tracce degli archeologi - Introduzione all'archeologia - Ogni mercoledì alle 14,30 fino al 12 agosto

Il sito di Cemenelum - Scoperta del sito archeologico e della città antica - Ogni sabato alle 10 fino all'8 agosto

Le collezioni del museo - Scoperta delle mostre permanenti e temporanee - Ogni sabato alle 14,30 fino all’8 agosto

Il Museo archeologico di Nizza / Cimiez si trova in Avenue des Arènes 160 a Nizza



Le Théâtre National de Nice hors les murs

Fino al 30 agosto tutti i giorni ore 19

Promenade du Paillon – Kiosque du TNN



Les ballets de l’Opéra au Théâtre de Verdure

Venerdì 3 e sabato 4 luglio



Soirées musicales en cœur de ville autour d’une fête des commerces

Venerdì 3 luglio - Place Magenta, Carré d’Or



SOIRÉE ARTS DU CIRQUE

Martedì 7 luglio 2020

PLACE DU PIN

Une soirée arts du Cirque avec déambulation d’artistes dans les rues de ce même quartier.

moneteanice.fr

Rue Bonaparte - Rue Emmanuel Philibert - 06300 NICE



MAINTENANT LE DESSIN (ET LA PEINTURE...) !

Fino al 31 luglio 2020

ESPACE À VENDRE

10 rue Assalit



LES CONTES D’APÉRO

Fino al 22 agosto 2020 ore 19, tutti i giorni

KIOSQUE DU TNN, PROMENADE DU PAILLON



PIERRE SOULAGES, LA PUISSANCE CRÉATRICE

Fino al 23 agosto 2020

LYMPIA ESPACE CULTUREL DEPARTEMENTAL

52 Bd de Stalingrad



LES SOIRÉES DE LA VILLA MASSÉNA

Musique, Spectacle, Théâtre

Fino al 26 agosto 2020

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais

Tre mostre fotografiche al Parc Phoenix

"Regards sauvages" di Jean-Paul Acquaviva alla Salle Prairial

" A la rencontre des Primates " di Jean-Louis Cresp, Salle Cassini

"Lueurs nocturnes" di Anthony Turpaud, Salle Floréal

Fino al 30 agosto 2020

Il Parc Phoenix si trova sulla Promenade des Anglais numero 405 a Nizza ed è aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30.



PHOTOGRAPHES EN ASIE "SENTIER"

Fino al 30 agosto 2020

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS ASIATIQUES

405 Promenade des Anglais



JACQUES BORGETTO, « SI PRÈS DU CIEL, LE TIBET »

Fino al 30 agosto 2020

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier



MATISSE MÉTAMORPHOSES

Fino al 15 settembre 2020

MUSÉE MATISSE

164 av des Arènes de Cimiez



SHAILESH BR - THE LAST BRAHMIN

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



MONOGRAPHIES : SOL CALERO ET ZORA MANN

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



KRISTOF EVERART

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - PASSAGE DES FOUGERES

20 av Stephen Liégeard



MARC POLLINI - ISLANDE, ÎLE NOIRE

Fino al 30 settembre 2020

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier



LES ANNÉES JOYEUSES

Fino al 15 novembre 2020

MUSÉE MASSÉNA

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



LA MORT N'EST PAS UNE FIN - NÉCROPOLIS

Fino al 17 gennaio 2021

MUSEE D'ARCHEOLOGIE DE NICE CIMIEZ

160 av des Arènes de Cimiez

PEILLE

Watson

Pop

Sabato 4 luglio 2020 ore 21:00



PEILLON

ESTI-VALSES, Chansons françaises

Giovedì 2 luglio 2020 ore 21

Place de l'Église à Sainte Thècle



PUGET-THENIERS

Swing & basta

Jazz

Mercoledì 8 luglio 2020 ore 21:00



REVEST-LES-ROCHES

Rémi

Chanson Française

Sabato 4 luglio 2020 ore 21:00



RIGAUD

DEUX ACCORDEONS, UNE VOIX - Chansons françaises

Anne Carrere, deux accordéons…une voix

Sabato 4 luglio 2020 ore 21:00



ROQUEBILLIERE

Yogan le Tsigane et son violon magique

Jazz Manouche

Venerdì 3 luglio 2020 ore 21



ROQUESTERON

Ensemble de Cuivres du Philharmonique de Nice

Musique classique

Mercoledì 8 luglio 2020 ore 21:00



SAINTE-AGNES

Xavier Borriglione TOINOU

Humoriste

Mercoledì 8 luglio 2020 ore 21:00

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Fino al 29 ottobre 2020, dalle 15 alle 19

Place des Allées

SAINT-MARTIN-DU-VAR

ka & the blue devils,Rythm and blues

Giovedì 2 luglio 2020 ore 21

Théâtre de Verdure



SOSPEL

Orchestre Philharmonique de Nice

Musique classique

Sabato 4 luglio 2020 ore 21:00



TOURNEFORT

ESTI-VALSES,Chansons françaises

Venerdì 3 luglio 2020 ore 21



TOURRETTE-LEVENS

Orchestre de Cannes PACA

Musique classique

Sabato 4 luglio 2020 ore 21:00

VENCE

ETOILES GRANDEUR NATURE

Fino al 21 dicembre 2020

www.vence-tourisme.com

Col de Vence

villa Alexandrine - 39 rue du 8 mai 45 - Place du Grand Jardin -