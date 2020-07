Una Nizza così…

Per tutta l’estate sarà possibile conoscere Nizza attraverso un programma di visite guidate a cura del servizio del patrimonio storico della città di Nizza.



Questo il programma

“ Le port redécouvert ” –Il lunedì alle ore 10

Incontro sul Quai Napoléon 1er (Arrêt Port Lympia – Ligne 2 du tramway)

Non appena scesi dal tram, si viene ammaliati dalla nave fantasma "Lou Che" o dalle risate dei pescatori che attraccano le loro barche e…ci si tuffa nelle acque blu della storia.



" Villégiatures en Baie des Anges " – Il martedì alle ore 10

Appuntamento in Rue Saint-François-de-Paule 4 nel Vieux-Nice

Un signore inglese che chiede indicazioni mentre una giovane donna, con i capelli da ragazzo, si precipita fuori da un palazzo sul lungomare...che mondo strano!



" En vieille-ville " - Il mercoledì alle ore 10

Ritrovo presso il Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14, rue Jules Gilly (Vieux-Nice)

Come perdersi nei vicoli colorati della Vila vielha, dove la grande e la piccola storia si intrecciano. Qui, ogni luogo, ogni pietra sono una scoperta, a condizione che dedichiamo qualche momento all’osservazione.



" Le quartier Libération: un patrimoine dévoilé " – Il giovedì alle ore 10

Incontro sul piazzale della Gare du Sud, avenue Malausséna

In precedenza un semplice borgo nel cuore di un vecchio territorio agricolo, questo quartiere situato tra le due stazioni di Nizza divenne nella Belle Époque una delle vetrine della nuova architettura locale. Un quartiere in continua trasformazione



" La saveur du vieux-Nice " – Il venerdì alle ore 10

Ritrovo presso il Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14, rue Jules Gilly (Vieux-Nice)

Sul mercato di Cours Saleya, frutta e verdura locali formano un'incredibile tavolozza di colori e profumi unici. E, nei vicoli intorno, le pentole sbuffano profumi di pomodoro, aioli, estocaficada e socca. Una maniera per sollecitare le nostre papille gustative prima di pranzo.





Visite ai siti



" Le Fort du Mont-Alban " - Monumento storico elencato

Ogni martedì e giovedì alle 10,30, alle 14 e alle 15,30 dal 16 luglio al 20 settembre

Incontro di fronte al forte, chemin du Fort de Mont-Alban

Spingere la porta di questo forte militare unico, entrare e scoprire la vita quotidiana dei soldati grazie ad un’ambientazione storica.



“ La Tour Saint-François ” Dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17,30

Prima 288 gradini e, dopo lo sforzo, un magnifico panorama di Nizza.

Appuntamento in Rue de la Tour - Biglietteria in loco



" La crypte de Nice ": ogni mercoledì, sabato e domenica alle 14, alle 15 e alle 16. Visita al sito sotterraneo che è un monumento storico che fa rivivere la storia di Nizza, città fortificata. Appuntamento in Place Jacques Toja muniti del biglietto acquistato al Centre du Patrimoine14 rue Jules Gilly (Vieux-Nice)



" Le Bellandarium " ogni sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Il racconto della colline du Château. In una scenografia originale sarà possibile conoscere le donne e gli uomini che abitavano la Collina, a volte anonimi, a volte personaggi famosi che hanno “fatto” la storia della città.

Appuntamento presso la Tour Bellanda, montée Lesage , entrata libera.



Le informazioni e le prenotazioni possono essere fatto al Centre du Patrimoine – Le Sénat che si trova al numero 14, di rue Jules Gilly nel Vieux-Nice (al fondo di Cours Saleya).



L’orario è dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 15,45.



Il costo delle visite guidare è di 5 euro (2,50 ridotti), gratis per i ragazzi dai 7 ai 18 anni.