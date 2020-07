"The Apprentice Collectors", anche quest'anno un successo per studenti monegaschi

Iniziato nel 2017, "The Apprentice Collectors" è un programma educativo del Nuovo Museo Nazionale di Monaco che riceve il sostegno di SOGEDA con l'obiettivo di familiarizzare gli adolescenti con l'arte contemporanea e con le varie missioni di un museo d'arte. .

Per la sua quarta edizione, e per il secondo anno, il progetto ha associato gli studenti dell'ultimo anno dell'Art del Lycée François d'Assise-Nicolas Barré a quelli del Lycée Albert Ier. Gli studenti hanno seguito una serie di incontri, scambi, visite e seminari durante tutto l'anno.

Poiché la quinta edizione della fiera d'arte contemporanea artmonte-carlo non si è svolta al Grimaldi Forum come negli anni precedenti, è stato pubblicato un catalogo online e gli studenti sono stati invitati a fare le loro selezioni da questo documento e un budget di 10.000 euro.

"The Apprentice Collectors" ha quindi proposto dieci opere a una giuria composta da Marie-Claude Beaud, direttrice della NMNM, Fabienne Grasser-Fulchéri, direttrice dell'Espace de l'Art Concret di Mouans-Sartoux e Björn Dahlström, che succederà a Marie-Claude Beaud nell'aprile 2021.

Quest'anno è stata selezionata un'opera dell'artista americano Mark Dion: MMXII, Camphor Cinnamomum Camphora Cape Town, 2012 è un piccolo gabinetto di curiosità realizzato in legno di canfora. Diverse opere dell'artista, che aveva progettato la mostra Oceanomania a Villa Paloma e il Museo Oceanografico di Monaco nel 2011, sono state anche oggetto di acquisizioni da parte della NMNM negli ultimi anni.

Le precedenti edizioni hanno portato nella collezione NMNM opere di Andreas Angelidakis, Carsten Höller, Pierre Joseph, Miika Rottenberg e Xavier Theunis.