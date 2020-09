“Formidable Aznavour!”, cena e spettacolo al porto di Nizza

La Camera di Commercio Nice Côte d'Azur e Directo Productions in collaborazione con la città di Nizza propongono, il prossimo giovedì 17 settembre 2020 al porto di Nizza, uno spettacolo dal vivo con la formula cena in ristorante e spettacolo.

Lo spettacolo musicale verterà sulle canzoni di Aznavour ed avrà quale titolo “Formidable Aznavour!”.

Per assistere allo spettacolo occorre prenotare la cena in uno dei ristoranti che si affacciano sul porto di Nizza, il costo (comprensivo della spesa di 20 euro per il biglietto d’ingresso alla spettacolo) a persona varia da 70 euro a 40 euro.

Il programma prevede

Ore 19: Cena nei ristoranti convenzionati intorno al porto;

Ore 21,30: Formidable Aznavour, spettacolo musicale all'aria aperta, sull'Esplanade de la Douane al porto di Nizza.



I posti non sono numerati, occorrerà rispettare le distanze personali e indossare la mascherina durante lo spettacolo.

Per chi giunge con la propria auto è previsto uno sconto del 50% sui costi dei parcheggi: Lympia, Phare ed Parking Entrecasteaux.