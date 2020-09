Riapre la Biblioteca Caroline-Ludothèque a Monaco con tutte le attività

Un nuovo passo per la Monaco Media Library in questo periodo di ritorno a scuola con la riapertura della Biblioteca Caroline-Ludothèque e la ripresa delle attività giovanili.

La Biblioteca Caroline-Ludothèque riapre i battenti dal lunedì al venerdì, il pomeriggio, dalle 13:00 alle 18:30.

I bambini potranno solo prendere in prestito o restituire documenti, ma devono registrarsi.

Questa seconda settimana di settembre segna anche la ripresa delle attività giovanili presso la Biblioteca Caroline-Ludothèque. I bambini potranno godere di un programma vario ogni mercoledì pomeriggio: laboratorio fai-da-te, piccoli giochi, narrazione, risveglio musicale, laboratorio di disegno, sessioni di benessere ... I laboratori genitore / bambino a 4 mani saranno inizialmente sostituiti da "Kit da asporto" da ritirare in loco e da realizzare a casa. Le registrazioni per tutti questi eventi si svolgono il mercoledì precedente.

In considerazione del contesto sanitario, il numero dei partecipanti viene ridotto e viene messo in atto un protocollo: maschera obbligatoria per i bambini e gel idroalcolico disponibile.

Infine, va ricordato che la Biblioteca Caroline-Ludothèque ha ottenuto l'etichetta Monaco Safe istituita dal Governo del Principe e più in particolare dal Department of Health Action in collaborazione con il Welcome Office, che garantisce ai clienti e ai visitatori del Principato di condizioni di accoglienza ottimali nel rispetto delle norme sanitarie vigenti per contrastare la diffusione del virus Covid19.

Programma completo di workshop su www.mediatheque.mc