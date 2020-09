Cecilia Bartoli e i musicisti del principe Monaco in un concerto esclusivo sulla nuova Place du Casino

Il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer e l'Opera di Monte-Carlo stanno realizzando l'evento del ritorno a scuola a Monaco con l'esclusivo concerto di Cecilia Bartoli e Les Musiciens du Prince-Monaco, sotto la direzione di Gianluca Capuano Sabato 19 settembre 2020. Questa eccezionale serata privata è il primo vero evento culturale organizzato nella nuova Place du Casino.

Un momento unico dedicato alla creazione artistica, per promuovere la destinazione.





Un concerto esclusivo di Cecilia Bartoli e dei Musicisti del Principe Monaco

Cecilia Bartoli, riconosciuta come una delle voci più belle del mondo è anche, in collaborazione con Jean-Louis Grinda, all'origine dei Musicians of Prince-Monaco, ensemble creato nel luglio 2016 all'Opéra de Monte-Carlo con il sostegno di Sua Altezza Reale il Principe Alberto II di Monaco e Sua Altezza Reale la Principessa di Hannover. Interprete e direttrice artistica di questo ensemble, Cecilia Bartoli ha riunito i migliori musicisti internazionali su strumenti antichi per formare un'orchestra che fa rivivere la tradizione della musica di corte principesca, reale e imperiale in tutta Europa nel XVII e XVIII secolo. Sin dalla formazione dell'ensemble, Les Musiciens du Prince e la loro direttrice artistica, Cecilia Bartoli, sono stati acclamati e apprezzati dal pubblico e dalla stampa internazionale. Il concerto del 19 settembre a Place du Casino fa parte di un tour europeo dei luoghi e dei festival più belli.



"Per l'Opera di Monte-Carlo, è anche una strizzatina d'occhio e una gioia mettere in mostra il talento di Cecilia Bartoli, che assumerà la sua direzione a partire da gennaio 2023", indica Jean-Louis Grinda, Direttore dell'Opera di Monte-Carlo.



Questo concerto prefigura la nuova stagione dell'Opéra de Monte-Carlo, che inizierà il 21 ottobre 2020