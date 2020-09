Il maestro Kazuki Yamada guiderà per altri 3 anni l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Il Consiglio di Amministrazione dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la Presidenza di Sua Altezza Reale la Principessa di Hannover, ha deciso di prorogare il contratto del Maestro Yamada fino all'agosto 2024 .



Dopo cinque brillanti stagioni, il Maestro Yamada assumerà la carica di direttore artistico e musicale dell'OPMC per le prossime tre stagioni. Il Maestro Yamada e l'Orchestra intendono così consolidare la loro collaborazione e proseguire il lavoro svolto al servizio dell'influenza musicale del Principato.



In questo periodo incerto, è stato importante dimostrare che l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo rimane e sarà sempre una grande risorsa del Principato e un ulteriore vettore nel garantire la sua politica culturale.



Kazuki Yamada continuerà il tributo a Beethoven con tre eventi concertistici il 25, 26 e 27 settembre, dove accompagneranno il leggendario pianista Krystian Zimerman con l'orchestra, per un completo dei cinque concerti di Beethoven.



Questo ciclo di concerti eccezionali e unici è un punto di partenza che riflette il desiderio di eccellenza dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo.



