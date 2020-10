F1. A Portimao si rivede una Ferrari solida: quarto posto del monegasco Leclerc. La via della ripresa è quella giusta

Solidità. È questa la parola che oggi strappa un sorriso in casa Ferrari, alla luce del quarto posto di Charles Leclerc ottenuto a Portimao.

Nella seconda parte di gara Leclerc prova a prendere il podio, ma non riesce mai a impensierire Verstappen anche per lo svantaggio di mescola (gialla contro bianca a favore della Red Bull), chiudendo al quarto posto a 30 secondi dall'olandese ma con un vantaggio di oltre mezzo minuto sull'Alpha Tauri di Gasly giunto quinto al traguardo, a conferma di un ulteriore gradino scalato dalla rossa grazie agli aggiornamenti portati nel weekend portoghese.

Crescita della Ferrari confermata anche dal decimo posto, ultimo utile per la zona punti, di un Vettel che seppur con una macchina che sembra oggettivamente meno performante di quella di Leclerc, porta a casa una prestazione migliore rispetto alle ultime uscite. A Portimao è di nuovo doppietta Mercedes, in un giorno storico per la Formula 1 con Lewis Hamilton che diventa il pilota più vincente di sempre: 92 Gran Premi in carriera, superato Michael Schumacher. E sembra sempre più vicino anche il record dei sette titoli mondiali del Kaiser che il britannico può eguagliare in questa stagione.