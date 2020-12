Questa sera, in diretta Facebook, a Nizza si accendono le luminarie natalizie

Alle 18 di oggi, mercoledì 2 dicembre, le luminarie natalizie di Nizza verranno ufficialmente accese e si entrerà nel periodo natalizio.

L’evento, che tutti gli anni richiamava in Place Massena centinaia di persone, quest’anno, in considerazione della grave situazione pandemica, verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Ville de Nice.

L’iniziativa della trasmissione in diretta dell’accensione delle luminarie trova giustificazione nell’intenzione della città di Nizza di creare, per quanto possibile, una diffusa atmosfera natalizia in città e, per questa ragione, sia il centro cittadino, sia i quartieri periferici sono stati ingentiliti con molte decorazioni natalizie.

Un’iniziativa tesa anche a sostenere i commerci locali e, proprio per questa ragione, quest’anno non verrà allestito il consueto Villaggio di Natale nel Jardin Albert 1er.

Per “dare una mano” ai commerci, alcune vie e piazze già sono state illuminate da alcuni giorni.

Da questa sera s’illumineranno le restati aree cittadine: Promenade des Anglais e il suo Père Noël, Place Masséna, Jardin Albert 1er, le fontane della Promenade du Paillon, la facciata del Théâtre National de Nice.