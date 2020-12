A Natale regalati il bagno dei tuoi sogni!

Se stai pensando di ristrutturare il tuo bagno, oppure cambiare solo le piastrelle o rinnovare i sanitari e la rubinetteria, ma i prezzi dei materiali ti spaventano, non è più un problema: la Hydros Idrotermosanitari di Vallecrosia, per Natale propone promo e prezzi convenienti su tutto l'arredobagno. La ristrutturazione del bagno è un intervento che migliora moltissimo una casa e si rende necessario per modernizzare tutte le componenti, ma può richiedere anche il rifacimento degli impianti, soprattutto se si tratta di un bagno molto datato. L’intervento richiederà la posa di nuovi rivestimenti ed il montaggio di nuovi sanitari e rubinetterie. Questa ristrutturazione è un investimento perché un bagno nuovo aumenta il valore dell’immobile.

Fino a fine anno, sconti incredibili su tutte le migliori serie.

Affrettati e vieni a scoprire l'offerta!

Hydros si trova in via Col. Aprosio 19, al confine con Camporosso Mare, dispone di un parcheggio gratuito per i clienti e su richiesta effettua consegne a domicilio.

Per qualsiasi altra informazione è possibile visitare il (sito), la pagina Facebook o chiamare lo 0184 293333.