Covid 19, tornano le sedie blu sulla Promenade, ma i dati settimanali non sono ancora tranquillizzanti

Un piccolo segnale positivo, ma per alcuni è come la prima rondine, non è detto che “faccia primavera”.

Dopo un mese di esilio, le sedie blu sono tornate sulla Promenade des Anglais a Nizza a pochi giorni dal 15 dicembre , la data che potrebbe essere quella del “passo avanti” decretato dal governo, con la caduta di molte delle limitazioni, a partire da quelle imposte sugli spostamenti delle persone.

Per il momento le sedie blu sono utilizzabili in modo alternato, per mantenere le distanze.

Mancano ancora le panchine che dovrebbero fare la loro comparsa a partire da giovedì, ma si attende di conoscere gli ultimi dati su un’epidemia che sta calando nella diffusione, ma non in modo deciso come era stato nella prima ondata.

Anzi, negli ultimi giorni, qualche indice ha ripreso a crescere e questo fa temere che gli effetti delle prime aperture (negozi aperti, corsa ai regali natalizi) si facciano già sentire.



Ieri pomeriggio ARS PACA ha emesso il consueto bollettino settimanale nel quale tra l’altro si legge:

“L’impatto dell’epidemia di Covid 19 sulla mortalità è alquanto importante anche nella settimana numero 49, sia in ospedale, sia nelle strutture sociali e socio assistenziali (+ 240 decessi in una settimana).

La classe di età che è la più colpita è quella delle persone di età superiore agli 80 anni.



Il tasso di positività si è stabilizzato nel corso della settimana, la situazione varia a seconda dei Dipartimenti, con una diminuzione registrata in quelli alpini e nelle Bouches du Rhône, mentre è stabile negli altri (fra questi le Alpi Marittime).



Il tasso di positività regionale è del 5,5% più basso di quello nazionale che è del 6,4%, ma il tasso di incidenza è di 126 colpiti da Covid 19 ogni 100 mila abitanti contro una media francese che è di 107.



Per quanto concerne la Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur si registra, nella settimana 49 del 2020, una diminuzione del tasso di positività al Covid 19 che scende al 5,5% il dato non può essere raffrontato con quello precedente perché è stato calcolato sulla base di un nuovo algoritmo.

Questi i dati della Regione Provence Alpes Cote d’Azur (il bollettino è inserito nella sua interezza al fondo di questo articolo).

Ospedalizzazioni al 9 dicembre 2020: 881 persone (- 420);

Rianimazione: 315 persone (-103);



Questi i dati relativi al Dipartimento delle Alpi Marittime dedotti dal bollettino.

Test settimanali: 25.856;

Tasso di positività: 6,3% (il dato non può essere raffrontato con quello precedente perché è stato calcolato sulla base di un nuovo algoritmo);

Tasso di incidenza ogni 100 mila abitanti: 151 (settimana precedente 150);

Ospedalizzazioni: 215 di cui in rianimazione 58.