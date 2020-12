Formalizzata l’accusa nei confronti dell’autore della strage di Notre Dame a Nizza

Passo in avanti nell’indagine che il parquet national antiterroriste sta conducendo sull’attentato perpetrato lo scorso 29 ottobre nella Basilica di Notre Dame nel centro di Nizza costata la vita a tre persone.

L’autore dell’attentato, Brahim Aoussaoui, un tunisino di 21 anni ferito seriamente durante il conflitto a fuoco che ha portato alla sua neutralizzazione e all’arresto, dovrebbe stare meglio e così l’iter giudiziario ha potuto riprendere il suo corso.

Il terrorista, trasferito dall’ospedale Pasteur di Nizza ad un ospedale della zona parigina, è stato interrogato da un magistrato del parquet national antiterroriste e si è rifiutato di rispondere alle domande, come spesso accade in casi del genere.

Il giudice istruttore, da qui si desume che le condizioni di salute sono migliorate, ha potuto notificargli i tre capi di accusa che sono:

Omicidio plurimo in relazione a un'impresa terroristica,

Tentato omicidio plurimo in relazione a un'impresa terroristica

Partecipazione ad un'associazione terroristica criminale

e porlo in stato di custodia cautelare.

Si tratta del “passaggio” essenziale che consentirà di avviare le procedure per giungere ad un processo che si terrà e presso la Corte di Assise delle Alpi Marittime.

Tra i capi di accusa risulta anche quello di associazione terroristica, un’imputazione “standard”, anche se al momento nella vicenda di Nizza non risultano altre persone poste in stato di accusa.

L’indagine ha ricostruito gli spostamenti di Brahim Aoussaoui dal suo arrivo a Lampedusa il 19 settembre, al trasferimento in un centro della Puglia, alla disposizione a lasciare l’Italia con successiva permanenza in Sicilia, dalla quale partì alla volta di Roma e da qui raggiunse Nizza il 27 ottobre.

Due giorni dopo l’attentato nella basilica di Notre Dame a Nizza, l’arresto da parte della Police Municipale e il ricovero in gravi condizioni al Pasteur di Nizza.