Dietrofront a Mentone: annullati gli eventi. Resta solo il 24 dicembre Babbo Natale per i bimbi

A seguito degli ultimi annunci del governo francese relativi all'epidemia di Covid-19, gli eventi (sfilate, passeggiate, spettacoli, mostre e Concerto di Capodanno) previsti a Mentone per le festività natalizie sono stati cancellati.

Unico evento da non perdere, il 24 dicembre, Babbo Natale che verrà ad incontrare i piccoli bimbi nei giardini Biovès. Per fare questo, i bambini possono inviare la loro lettera prima del 20 dicembre, ultimo termine, scrivendo il loro nome, cognome e indirizzo all'interno in modo che Babbo Natale possa rispondere e soprattutto inviare loro l'invito entro il 24 dicembre. La cassetta delle lettere di Babbo Natale è installata in fondo ai giardini Biovès.