I benefici degli omega 3 per la pelle sana, giovane e tonica

Tra i molti rimedi che oggi si consigliano per avere un viso dall’aspetto sano cioè con una pelle giovane, tonica e radiosa, si parla molto di omega 3. Sono degli acidi grassi che sono presenti sotto forma di integratori alimentari ma anche prodotti per la pelle, come gli oli. Per questa ragione, sempre più donne che vogliono un aspetto migliore per la propria pelle, usano prodotti a base di oli naturali come quello di rosa mosqueta, semi di lino, di noce e simili.

Perché usare gli omega 3 per la pelle

Oggi per una pelle radiosa e tonica è essenziale capire a cosa servono gli omega 3 . I prodotti naturali a base di oli ricchi di omega 3 sono un alleato prezioso per la bellezza perché comportano molti benefici. Per iniziare, gli omega 3 sono dei lipidi che aiutano a ridurre problemi del derma come arrossamenti, acne, infiammazione e dermatiti. Chi usa abitualmente prodotti naturali, ha una pelle in grado di resistere meglio all’azione deteriorante dei raggi solari, tra i peggiori nemici del derma poiché provocano invecchiamento precoce.

Dermatite e omega 3

La dermatite è una condizione che infiamma la pelle, nota anche come eczema. Ci sono diversi tipi di dermatite come quella atopica che provoca anche prurito. Negli ultimi tempi, si è osservato un incredibile aumento di dermatite sul viso anche per via della mascherina che va indossata al fine di bloccare il contagio da virus. Sebbene sia tra i pochi metodi efficaci contro la pandemia, può risultare deleteria per la pelle del viso delicata che si arrossa. L’uso di oli con omega 3 garantisce un significativo miglioramento per quanto riguarda il rossore, l’idratazione e l’aspetto generale del derma.

Come contrastare rughe e invecchiamento precoce

Un problema che porta all’invecchiamento precoce del derma e alla comparsa di rughe d’espressione è la secchezza. Se le cellule della pelle perdono la loro idratazione, periscono prima e non producono le sostanze necessarie per tendere l’epidermide, cioè collagene ed elastina. I prodotti lipidi, cioè grassi, rappresentano un alleato prezioso per far sì che anche gli strati più profondi del derma conservino per tutto il giorno la giusta idratazione. Questo consente di prevenire la comparsa delle rughe e mantenere una pelle elastica e tonica più a lungo negli anni.

Omega 3 e acne

Chi usa creme idratanti ricche di oli naturali o integratori, sta combattendo anche l’acne e le impurità. Una pelle a tendenza acneica e impura, risulta migliorata grazie a un maggiore apporto di omega 3. Lo stato infiammatorio tipico delle pelli grasse con acne, si riduce con un uso continuativo di omega 3. Anche i soggetti che hanno un acne grave con impurità, pus ma anche cicatrici in via di guarigione, finalmente possono avere una pelle migliore con questi rimedi. Usare olio di rosa mosqueta e integratori, ha un effetto ottimo anche su altre parti del corpo colpite da acne, molto presente nei giovani per via di squilibri ormonali.