Circolare con la neve sul tettuccio può costare anche 450 euro

Non è raro, anche in località non montane, imbattersi in automobili con uno strato di neve sul tettuccio o sul cofano: circolano ugualmente per le strade e, ogni tanto, abbandonano un po’ di bianca coltre, a volte anche ghiacciata, senza porsi grossi problemi.

Possono causare incidenti e, in ogni caso, mettono in pericolo quanti li seguono, soprattutto i motociclisti ed i ciclisti.

La questione non è sfuggita alle autorità delle Alpi Marittime che hanno ricordato che viaggiare con la neve sulla vettura viola il Codice della Strada francese ed è passibile di multe anche salate.



La presenza della neve su un veicolo in movimento viola infatti l’articolo R.312-19 del Code de la route e l’ammenda può arrivare fino a 450 euro. In ogni caso la multa non può essere inferiore a 68 euro o a 180 euro a seconda della gravità.



Non basta, vi sono delle sanzioni che possono essere anche aggiuntive e appesantire ancora di più la multa.

Vediamole:

Visuale difficoltosa (vetri ghiacciati o presenza di neve): 90 euro;

Fanali ricoperti di neve: 68 euro;

Neve che cade dal veicolo durante la circolazione: 68 euro;

Responsabilità nell’aver causato un incidente: 180 euro.