IL 6 febbraio nel Principato di Monaco il Galà che fa del bene. Prenotazioni aperte

Sabato 6 febbraio 2021 alle 14,30 si terrà il settimo galà dell’ARCHE DU COUER in favore dell’ ARCHE DI GRASSE.

"Abbiamo aperto l’ARCHE a Grasse dieci anni fa per accogliervi una trentina di adulti con disabilità che con altrettanti assistenti volontari e professionisti formano una comunità. Questa comunità ha bisogno di un sostegno materiale per poter sopravvivere e svilupparsi. Fondata in forma di associazione privata riconosciuta da tutte le autorità amministrative e terapeutiche, aspetta il vostro sostegno e donazioni private." affermano dalla struttura

Per far conoscere questa causa, l’associazione monegasca degli amici dell’Arche di Jean Vanier organizza ogni anno uno spettacolo di beneficenza il cui ricavato va alla comunità.

Le persone con handicap trovano, in un grande uliveto, un’oasi di pace e di serenità dove vivono praticando attività di cucina, giardinaggio e artigianato.



Quest’anno lo spettacolo sarà costruito intorno al clown Ciboulette, una delle rare donne ventriloque che con il suo burattino Oscar, si rivolge ad un pubblico giovane che sarà il benvenuto in questo sabato pomeriggio.



La musica presentata da José Sacré riunirà come negli anni passati artisti professionisti e dilettanti che suoneranno per l’ Arche e potrete ascoltare musica jazz, di varietà, lirica e classica:

- il quartetto jazz in voice con Gabrielle, Jean Luois, Robert e Arthur.

- Il Trio pathétique di Mikhail Ivanovitch Glinka per clarinetto (Véronique Audard), fagotto (Franck Lavogez) e piano (Nathalie Serera).

- L’Aria “ Che fai bianca tortorella?” tratto da Romeo e Giulietta di Charles Gounod, cantato da Sarah Caussé, mezzo soprano, accompagnata al piano da Natalie Setera.

Le opere del compositore Marc Giacone interpretato da lui stesso al piano.

Il Galà è organizzato dall’AMADARCHE,



Théâtre des variétés, 1 bd Albert Ier, MONACO

Prezzo di ingresso €25, studenti e under 25 anni : € 10, bambini under 12 anni: gratuiti

Prenotazioni: Atrium du Casino

O: tel: +377 98 06 28 28