Galà di musica lirica a Nizza il 7 marzo con Ekaterina Shelehova

Oltreilteatro Artists Promotion, la cui mission è di promuovere giovani talenti del panorama lirico e l’organizzazione di eventi a livello internazionale presenta uno spettacolo il 7 marzo a Nizza

La Dr.ssa Tamara Tarskikh, laureata in Psicologia della Comunicazione a Torino, ha iniziato la sua carriera di cantante lirica giovanissima presso la prestigiosa Opera di Monte Carlo nel 1995, esibendosi in concerti a Monaco con alte cariche del contesto Lirico.

Oltreilteatro AP, incollaborazione con il Partner BATI Global con Presidente Eduard Koskinè,Olga Nordfors, organizzano l’evento del 7 Marzo a Nizza “la beauté du printemps”. Il pomeriggio canoro vedrà la partecipazione del Soprano Canadese Ekaterina Shelehova. Il Gala celebra il ritorno della primavera in tutto il suo rifiorire, come in una donna la sua bellezza ancestrale.