L’Europa riconosce consistenti contributi alle tre vallate francesi colpite dalla Tempesta Alex

Una pioggia, questa volta per fortuna di denaro, sulle tre vallate francesi colpite dalla tempesta Alex nello scorso mese di ottobre: la Comunità Europea ha riconosciuto un finanziamento proveniente dal Fondo di Solidarietà.

Solo per la linea ferroviaria saranno 65 milioni di euro che svilupperanno un intervento complessivo di 395 milioni. Il finanziamento,la cui richiesta era stata sottoscritta anche dalla regione Liguria, riguarda le tratte da Nizza a Vievola e quella in direzione Ventimiglia.

Altri finanziamenti, sempre tratti dal fondo euripoeo per le emergenze, sono stati erogati a favore delle aree colpite dal maltempo. Il riconoscimento é datato 22 febbraio, a renderlo noto un comunicato di ieri sera del Dipartimento delle Alpi Marittime.

Un successo che è anche il frutto di un gioco di squadra da parte del Dipartimento delle Alpi Marittime (Valle Roya) e della Métropole Nice Côte d'Azur (Valli Tinée e Vésubie) che, a fine 2020, avevano presentato istanza di finanziamento all’Unione Europea.

Ieri sera la conferma del finanziamento con fondi provenienti dai fondi di solidarietà per i disastri.

Non sono mancati i commenti favorevoli da parte dei due presidenti degli enti che hanno ottenuto i finanziamenti.

Christian Estrosi, presidente della Métropole: “Sono lieto di aver concordato con Renaud Muselier (Presidente della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur) la lettera al Presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen, il giorno dopo il disastro. Si tratta di un grande successo che contribuirà alla ricostruzione e resilienza del nostro territorio (Métropole Nice Côte d'Azur e Alpes Maritimes) così gravemente danneggiato.

Questa è l'Europa in cui credo: unita, pragmatica ed efficiente”.

Charles Ange Ginesy: “Il fondo europeo per le catastrofi naturali porterà aiuti alle nostre valli per diverse centinaia di milioni di euro. È una decisione storica e una bellissima manifestazione di solidarietà europea".

Eric Ciotti: “Saluto questo meraviglioso messaggio di speranza per la nostra montagna e per i nostri paesi. A gennaio ho chiesto al presidente della Commissione europea di destinare il Fondo europeo di solidarietà per i disastri alle nostre valli disastrate nelle Alpi Marittime. È una magnifica vittoria".



Per quanto riguarda la Valle Roya, questo il cronoprogramma dei principali interventi