Non solo 8 marzo, iniziative, dibattiti e mostre a Nizza (Foto)

Non una sola giornata, ma un periodo ben più lungo dedicato ad incontri, iniziative e mostre per sottolineare l’importanza del riconoscimento dei diritti delle donne: questo l’impegno della città di Nizza.

Lo ha sottolineato lo stesso sindaco Christian Estrosi: “Nonostante la crisi sanitaria, mobilitarsi per i diritti delle donne è essenziale perché alimenta una riflessione che ci aiuta a compiere progressi concreti per le libertà e la dignità. L'uguaglianza si costruisce quotidianamente, a poco a poco. Dipende da ognuno di noi.

Una giornata di riflessione, troppo breve per una tale lotta! Per questo il Comune di Nizza organizza un programma completo della durata di una settimana con videoconferenze”.





Questo il programma

Fino al 14 marzo

Mostra fotografica "Libres et égales" dell'artista Sylvia Galmot, Promenade des Anglais di fronte al Palais de la Méditerranée

Sylvia Galmot, fotografa molto impegnata, ha realizzato ritratti di 28 donne, personalità parigine e nizzarde di diversa provenienza impegnate nei diritti delle donne, per dire no alla violenza sulle donne.

Fino al 18 marzo

Mostra fotografica "Femmes en résistance" dell'artista Pierre-Yves Ginet alla biblioteca Romain Gary Library, visita previa registrazione via e-mail: mfpfarianetrinite@gmail.com

Attraverso 22 reportages, il fotoreporter Pierre-Yves Ginet descrive le iniziative femminili per la pace, la libertà, la giustizia e lo sviluppo sostenibile. Dal Perù all'Afghanistan, dall'Angola alla lotta contro le donne vittime di violenza domestica nei nostri Paesi, i visitatori stanno diventando consapevoli della crescente gamma di attacchi rivolti specificamente alle donne.





Martedì 9 marzo dalle 15 alle 16,30

Conferenza "Générations de femmes au fil du temps" - Diretta su Facebook

Gli ideali e i sentimenti delle donne dai 60 anni in su sui loro diritti, lo loro crescite professionali, sociali e familiari.

Moderatrice: Martine Gasquet, storica, scrittrice impegnata nella lotta delle donne.

Partecipanti: Françoise Laborde, giornalista e scrittrice - diversi anziani e studenti.





Mercoledì 10 marzo dalle ore 10 alle ore 12

Conferenza "Quelle place pour les femmes dans le numérique?" - Diretta su Facebook

Pensi che il digitale non fa per te, che le donne non hanno necessariamente un posto in questo mondo ancora molto maschile e esiti a iniziare? Vuoi tornare al digitale e non osi fare il grande passo? Verrranno forniti consigli per la necessaria formazione e per indirizzarsi in un settore in forte sviluppo, che offre opportunità professionali.

Moderatrice: Laurence Bottero, caporedattore de La Tribune PACA.

Partecipanti : Pôle Emploi - École 42 - Bocal Company - Bkube - Quantilia - Réseau Entreprendre -IBM.



Mercoledì 10 marzo dalle 14 alle 16

Testimonianze "Les soignantes : des femmes courageuses et résilientes" - Diretta su Facebook

Onorare le donne che lavorano nel settore della salute. Donne francesi e italiane testimonieranno le loro esperienze, le loro difficoltà, le loro gioie, le loro speranze intrise di coraggio, combattività e resilienza, in questo difficile momento di crisi sanitaria.

Moderatrice: Nancy Cattan, giornalista sanitaria.

Partecipanti: Fabienne Keller, eurodeputata - Caterina Gioiella, Console Generale d'Italia - Badanti francesi e italiane.