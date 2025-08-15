Cagnes-sur-Mer accende l’estate con “Promenade en Fête”

Cagnes-sur-Mer si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: domani, sabato 16 agosto 2025, torna “Promenade en Fête”, l’evento simbolo della località balneare, che ogni anno richiama migliaia di persone sulla celebre Promenade de la Plage, trasformata per l’occasione in una grande area pedonale.



Giunta alla 28ª edizione, la manifestazione si conferma come una festa popolare, gratuita e aperta a tutti, con un programma pensato per grandi e piccini: musica dal vivo, animazioni, spettacoli e un imponente fuoco d’artificio sul mare previsto alle 22:15, che ogni anno lascia il pubblico senza fiato.





Cinque palchi, tanti stili musicali

Dalle 20:30 a mezzanotte, cinque palchi dislocati lungo il lungomare faranno da cornice a una maratona musicale con artisti di alto livello, spaziando tra i generi per accontentare tutti i gusti: pop, rock, jazz, musica latina e dance.

Un invito a ballare, a divertirsi, a vivere il mare sotto le stelle, in compagnia di amici o in famiglia.



Giochi per bambini, sfide per adulti

Ma la festa non è solo musica. Animazioni gratuite animeranno la serata: gonfiabili e trampolini per i più piccoli, mentre adolescenti e adulti potranno mettersi alla prova con il Défi Ninja, un percorso sportivo ispirato ai celebri show televisivi.





Ristoranti aperti e parcheggi gratuiti

Per l’occasione, i ristoranti sul lungomare amplieranno le loro terrazze, offrendo un’esperienza culinaria con vista spettacolo.

Si consiglia di prenotare in anticipo, visto il grande afflusso previsto (oltre 20.000 persone).



Sul fronte logistico, il Comune ha predisposto 2.000 posti auto gratuiti all’Ippodromo (aperto dalle 18 all’1) e parcheggio libero sulle zone a parcometro in tutta la città a partire dalle 18.



Attenzione alla viabilità: la Promenade de la Plage sarà chiusa al traffico tra il boulevard Kennedy e l’avenue Jean Jaurès dalle 18:00 del 16 agosto fino alle 4 del mattino successivo.



Un’occasione unica per vivere Cagnes-sur-Mer in una veste speciale, tra luci, suoni e sorrisi: una notte d’estate da non perdere.





Programma di domani, sabato 16 agosto 2025

Musica dal vivo dalle 20:30 a mezzanotte

Cinque palchi animeranno il lungomare pedonale con una selezione musicale adatta a tutti i gusti:

Orchestre Memories – Grandi successi anni ’80 e ’90

DJ FYT – Set dance coinvolgente

Galileo – Tribute band dei Queen

San Fuego – Ritmi gipsy travolgenti

Mezcla Pa’Ca – Energia latina e cubana

DJ Mika – Disco moderno per chiudere la serata col piede giusto



Animazioni gratuite per tutte le età

Percorso gigante con strutture gonfiabili per i più piccoli

Trampolini con reti di protezione (dai 6 anni – max 50 kg)

Toboga gigante (per bambini dai 6 ai 12 anni)

Maxi Parcours Pirates (dai 6 anni in su)

Défi boules (accesso a partire da 1,40 m di altezza)



Sfide e percorsi sportivi

Ninja Parc – Per ragazzi e adulti: un percorso spettacolare dove il cronometro è il vero nemico! Obiettivo? Superare gli ostacoli senza mai toccare terra (altezza minima: 1,60 m)

Mini percorso sportivo da pompiere, per bambini dai 5 ai 12 anni

Prevenzione e salute

Atelier di massaggio cardiaco – Un laboratorio aperto a grandi e piccoli per imparare i gesti che salvano la vita





