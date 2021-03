Aria+ FFP2, la mascherina made in Italy certificata contro il Covid

Il coronavirus non è ancora sconfitto: bisogna avere ancora pazienza e, soprattutto, proteggersi nel modo giusto. Un ottimo strumento per farlo è quello che l’azienda italiana Fil.Va. ha testato e, dopo le dovute verifiche, messo in commercio: si tratta della mascherina FFP2 certificata Covid-19 Aria+ 2001.

MASCHERINE MADE IN ITALY

Il brand si chiama Aria+ e il nome è già un primo indizio sulla leggerezza e comodità della mascherina FFP2, la cui produzione è integrata verticalmente: tutta la filiera è controllata, a partire dal cuore della mascherina - il tessuto non tessuto filtrante -, che è interamente realizzata all’interno dello stesso gruppo di aziende di cui Fil.Va fa parte. Un prodotto totalmente made in Italy.

Per rendere il più semplice possibile l’acquisto di questa mascherina di alta qualità è a disposizione una vetrina su Amazon: una scatola da 30 mascherine, tutte singolarmente imbustate, costa 31,50€. Disponibili di colore bianco o nero.

MARCHIATURA APPROVATA

Per i più attenti e curiosi alle attuali vicende in tema, vale la pena sottolineare come la mascherina Aria+ abbia la marchiatura CE0068, riconosciuta a livello europeo. Nulla a che vedere dunque con i prodotti al centro del dibattito attuale - e, soprattutto, sotto la lente d’ingrandimento della Olaf, l’antifrode europea -, prodotti in Cina e marchiati CE2163 ad opera di un ente turco: alcune società di controllo tedesche e austriache avrebbero infatti evidenziato il mancato rispetto degli standard di sicurezza richiesti, sollevando dunque dubbi rispetto all’effettiva capacità di filtrazione di queste mascherine e così accendendo i radar dell’antifrode UE.

