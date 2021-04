I portachiavi personalizzati sono dei gadget pratici, economici ed essenziali

Il portachiavi promozionale è un gadget economico che può offrire grande visibilità al vostro marchio. Esistono tantissime tipologie di portachiavi, tutte hanno una particolarità che le rende utili e apprezzate dal grande pubblico. Economici e sobri, i portachiavi hanno una funzione estetica e pratica. I portachiavi personalizzati sono adatti sia per i clienti che per i dipendenti ed il vostro logo li accompagnerà per tutta la giornata: a casa, in ufficio, con gli amici, in negozio, in vacanza e la visibilità del vostro marchio sarà garantita. I portachiavi sono dei gadget personalizzabili che possono rafforzare l'immagine del vostro brand al miglior prezzo, un regalo unico e perfetto per molte occasioni.

Quale tipo di portachiavi scegliere?

Regalare un portachiavi è sempre un buon investimento, perché il prezzo e l'eventuale personalizzazione lo rendono un oggetto molto versatile. Tuttavia, la scelta è piuttosto ampia e può essere difficile trovare il portachiavi personalizzato che si addica ad ogni occasione. Prima di scegliere un gadget promozionale come il portachiavi, dovrete considerare due fattori essenziali: il budget a disposizione ed il settore in cui si lavora. Se ad esempio lavorate nel settore informatico un portachiavi USB potrebbe essere un regalo che farà colpo. Comunque, indipendentemente dal settore in cui operate, esiste un'ampia scelta di portachiavi, da poter offrire ai vostri clienti, dipendenti o futuri clienti. Sarà un modo semplice, economico ed efficace per ricordare la vostra azienda.

Portachiavi personalizzabili di tutti i tipi

Sono innumerevoli i modelli che potrete personalizzare a piacere ed anche i materiali con cui verranno realizzati. Tanto per citare alcuni materiali usati per produrre questo tipo di gadget, potrete personalizzare portachiavi metallici, di plastica, di tela, di legno e molto altro. Innumerevoli sono anche le destinazioni d'uso: apri bottiglia, con torcia, chiave Usb, multiuso, antistress, con gancio, con metro, ecc. I portachiavi personalizzati ad apri bottiglia ad esempio, potranno essere usati durante feste, convegni ed eventi con clienti o colleghi di lavoro ed il vostro marchio sarà presente in un'atmosfera rilassata! Con il vostro logo inciso, la vostra azienda guadagnerà sempre più visibilità.



Perché scegliere dei portachiavi personalizzati per promuovere la vostra attività?

I portachiavi personalizzati offrono la possibilità di distinguersi dalla concorrenza scegliendo un design insolito. Inoltre, hanno un prezzo relativamente basso, il che consentirà alla vostra azienda di poter regalare gadget promozionali senza dover sbilanciare troppo il vostro budget pubblicitario. Inoltre, la qualità non dovrà essere assolutamente trascurata, dal momento che un portachiavi di ottima fattura continuerà a rappresentarvi per molto tempo. Infine, non dimentichiamo che il portachiavi è un oggetto pratico, piccolo, facile da trasportare che vi consentirà di ottenere sempre grande visibilità nell'ambito di fiere, eventi, convegni, e così via. Qualunque sia la vostra attività, scegliete portachiavi personalizzati come gadget promozionali e non ve ne pentirete! Il portachiavi personalizzato rappresenta una scommessa sicura in cui potrete investire senza paura. Scegliete il tipo di portachiavi più adatto ai vostri clienti ed essi vi aiuteranno ad ampliare la notorietà del vostro marchio!