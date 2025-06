Un’estate di emozioni a Roquebrune-Cap-Martin: sport, cultura e grandi nomi sul palco

L’estate 2025 a Roquebrune-Cap-Martin si preannuncia ricca di eventi e momenti da vivere insieme, come sottolineato dal Sindaco Patrick Cesari che, in collaborazione con l’Office d’Animation Touristique e le associazioni locali, ha costruito un programma pensato per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Tra le novità più attese, una nuova edizione della “Balade C@p’tivante” accompagnerà il pubblico alla scoperta del Parco del Cap-Martin, attraverso un percorso narrativo che dà voce a personaggi storici della città. Ma uno degli appuntamenti simbolo sarà il 50° anniversario del Festival di teatro, cuore pulsante della stagione culturale, che quest’anno accoglierà artisti amatissimi come Michel Fugain, Anne Roumanoff, Patrick Sébastien e Olivier Laurent con il suo toccante omaggio a Jacques Brel.

Nel cuore dell’estate torna anche La Note Verte, l’eco-festival musicale immerso nella natura, per un’esperienza da condividere all’ombra degli ulivi. Gli amanti dello sport non resteranno delusi: tra tornei di calcio 4x4, basket sul lungomare, Swim Cross con percorsi acquatici a ostacoli e la scatenata Nuit de l’Aquafitness, ci sarà l’imbarazzo della scelta. Il tutto, senza dimenticare l’energia del Saturday Night Battle, serata dedicata alla danza urbana, e la spettacolare Soirée Freestyle BMX con esibizioni mozzafiato. I più giovani potranno scoprire nuove passioni grazie alla Caravane du Sport, giornata interamente pensata per i bambini dai 4 ai 14 anni, con laboratori e attività sportive.

L’appuntamento più atteso in ambito musicale è senza dubbio il Festival Cap sous les Étoiles, dal 17 al 19 luglio al Parco del Cap-Martin. Tra concerti e comicità, il festival ospiterà il cantautore &rea, l’energia contagiosa di Michel Fugain con lo spettacolo “La vie, l’amour, etc.”, e l’intensità di Olivier Laurent in “Brel ! Le Spectacle”, già acclamato a New York, Parigi e Montréal. L’umorismo intelligente di Anne Roumanoff illuminerà il palco con “L’expérience de la vie”, mentre Laurent Barat porterà ironia e delicatezza raccontando l’amore dopo i quarant’anni. Tutti gli spettacoli si terranno nel suggestivo scenario naturale del parco, con apertura delle porte alle 19 e inizio degli show alle 21.

Parallelamente, la stagione nautica animerà la costa con attività e corsi di vela, catamarano, windsurf e kayak, offrendo a residenti e turisti la possibilità di vivere il mare in modo attivo e coinvolgente. La città, ancora una volta, dimostra di voler coniugare tradizione e innovazione, cultura e svago, regalando ai suoi cittadini e visitatori un’estate variegata, inclusiva e piena di sorprese.

Ma saranno tantissimi gli altri appuntamenti, che potete trovare nel link allegato.