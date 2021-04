Covid e confinamento: supporto psicologico a persone e famiglie (Video)

Solitudine in una elaborazione fotografica di Ghjuvan Pasquale

La crisi sanitaria è fonte di stress e ansia, frustrazione e depressione per molti cittadini e famiglie. La gestione della crisi a lungo termine e le ripetute misure restrittive hanno generato ripercussioni sull'equilibrio psichico, sulla famiglia e sul rapporto con gli altri.

Per porre rimedio a questi problemi, che possono compromettere l'armonia delle famiglie, la città di Nizza ha istituito un nuovo sistema di aiuto online: "Paroles de psy aux familles en confinement".

L'obiettivo è quello di dare consigli, di fornire soluzioni per vivere meglio questo periodo.

Vengono inseriti, settimanalmente, sui siti della città di Nizza e su Instagram, Facebook, YouTube dei video di circa quindici minuti ciascuno.

Si tratta di video che propongono un’analisi delle varie difficoltà psicologiche generate dai confinamenti e delle tensioni che questa situazione può creare all'interno delle famiglie.

L'individuazione di queste difficoltà è il primo passo per affrontarle meglio.

Vengono dati consigli e suggerite soluzioni pragmatiche per lenire questi mali, questi problemi, questi conflitti e per ritrovare un minimo di serenità.

L'obiettivo di questo programma è quello di rassicurare, di aiutare ad adattarsi ai vincoli attuali e di evidenziare alcuni degli effetti positivi di queste nuove situazioni. Ad esempio più tempo da condividere con la famiglia, meno tempo nei trasporti, più autonomia nel telelavoro, nuova distribuzione dei compiti domestici, migliore comunicazione.

I primi argomenti trattati sono stati :

Come porre rimedio ai disturbi psicologici o alle malattie, derivanti dai confinamenti e raggiungere l'armonia familiare?

Come identificare atteggiamenti inappropriati o brutali nei confronti del coniuge o dei figli, porvi fine ed evitare un'escalation di violenza e traumi?

Come gestire l’ansia e acquisire fiducia nella propria capacità di affrontare le situazioni stressanti legate alla crisi?

Come gestire le preoccupazioni sulle nuove condizioni di lavoro?

Quali strumenti e atteggiamenti adottare per far fronte allo stress delle attuali condizioni di lavoro.

Come identificare le difficoltà incontrate dai bambini, come rassicurarli e porre rimedio.

Come aiutare gli studenti, che sono particolarmente colpiti dalla crisi sanitaria, e a curare il loro benessere mentale?