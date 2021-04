Nizza e Montecarlo: un week end da sogno nel sofisticato territorio francese

Visitare la Costa Azzurra in primavera è un'idea quasi geniale poiché la regione francese in questa stagione offre il meglio delle sue meraviglie. Le città, molte delle quali poste a pochi chilometri dal mare, si offrono in tutto il loro splendore che fa sempre seguito al risveglio dall'inverno, il fascino dei paesaggi e delle reminiscenze storiche conquistano qualunque turista, senza contare i gustosi piatti tipici tradizionali francesi; inoltre per gli estimatori della buona cucina non possono mancare le degustazioni degli ottimi vini francesi famosi in tutto il mondo.

Nizza e Montecarlo

Le due destinazioni preferenziali per un viaggio di questo tipo e su questi territori sono senza dubbio Nizza e Montecarlo; se non è possibile organizzare un viaggio più lungo di un semplice weekend bisognerà programmare per bene le giornate, per visitare almeno i luoghi di maggiore interesse; tenendo presente anche la necessità di prenotare un Taxi da Nizza Aeroporto a Montecarlo per arrivare in modo rapido nel Principato. In due o tre giorni è possibile ammirare nella città francese affacciata sulla Costa Azzurra e vicinissima al confine con l'Italia le bellezze sia naturali che artistiche; questa città è famosa per la sua atmosfera dinamica, per la sua impronta prettamente multiculturale e multietnica, per il clima che è assolutamente temperato e gradevole, per i magnifici fiori e per l'afflusso turistico non indifferente nel corso di tutto l'anno.

Una perla della Costa Azzurra

Infatti la Costa Azzurra è famosa soprattutto per le spiagge e per le eleganti e raffinate località balneari, le spiagge sono attrezzatissime, con sabbia e sassi candidi. Se decidete di fare un viaggio a Nizza dovete assolutamente percorrere la famosa passeggiata a mare chiamata “Promenade des Anglais”; tutto quello che riguarda Nizza è affascinante; dal cibo ai Bistrot chic, alle bancarelle di strada, ma è possibile visitare anche monumenti e luoghi storici. In tre giorni praticamente si dovrebbe riuscire a vedere tutto quello che di più bello c'è in questa famosa città, che è una vera perla della Costa Azzurra.

Montecarlo: lo stile e l'eleganza di una città senza paragoni

Non meno interessante e emozionante visitare Montecarlo, che è la capitale europea dell'eleganza, dello charme e del lusso, inteso proprio come stile di vita. Nel porto della città sono ormeggiate barche da sogno, e tutto l'agglomerato urbano trasuda stile e raffinatezza. Tre elementi importantissimi l'hanno resa famosissima, ovvero: il Gran Premio di Monaco, un vero e proprio must delle corse automobilistiche di Formula 1; il Casinò posizionato proprio sulla piazza principale della città e il rinomato Hotel de Paris. Tre luoghi imperdibili da vedere almeno dall'esterno. Seduti al bar dell'Hotel de Paris è possibile ammirare la folla brulicante ed elegantissima e il passaggio delle automobili di lusso e sfarzose che caratterizzano le strade di Montecarlo.

Un weekend francese da sogno

Ovviamente anche a Montecarlo il cibo fa parte delle attrattive più ambite e nonostante la città sia famosa per la sua opulenza, è possibile trovare ristoranti che servono ottimo cibo ma a prezzi contenuti. A Montecarlo è possibile respirare l'aria lussuosa, ma anche ammirare i grattacieli, venire a contatto con la moda più pura e sofisticata; e conoscere i ristoranti francesi più particolari e caratteristici. Da citare senza dubbio anche l'hotel Metropol dove è possibile cenare al ristorante Joel Robuchon definito un santuario della cucina mondiale per eccellenza, ma le bellezze e luoghi particolari da vedere a Montecarlo non finiscono qui; nel lasso di tempo di un weekend forse non potremo godere di tutto quello che il Principato offre ma sicuramente passeremo tre giorni da sogno.