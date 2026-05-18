Sistema Gusto accelera nel foodservice gourmet a TUTTOFOOD 2026

La ristorazione professionale guarda con crescente attenzione a modelli capaci di garantire qualità costante, rapidità di servizio e identità gastronomica. È uno dei dati più importanti emersi dalla partecipazione di Sistema Gusto a TUTTOFOOD 2026, la manifestazione milanese che ha riunito operatori, buyer, distributori e protagonisti della filiera agroalimentare e foodservice.

Per l’azienda di Concorezzo, specializzata nella produzione di piatti pronti gourmet e semilavorati premium per il canale Ho.Re.Ca., la fiera ha rappresentato un passaggio di forte visibilità commerciale, con incontri qualificati, nuovi contatti e segnali concreti di interesse da parte di interlocutori italiani ed esteri. Il riscontro ottenuto conferma una tendenza sempre più evidente nel settore, hotel, ristoranti, catering e operatori della ristorazione moderna cercano partner produttivi in grado di supportare le cucine nella gestione dei volumi, nella standardizzazione del risultato e nella valorizzazione dell’esperienza finale del cliente.

«TUTTOFOOD 2026 ci ha permesso di misurare direttamente l’interesse del mercato verso un modello che nasce da una necessità molto concreta, ovvero aiutare la ristorazione professionale a lavorare meglio, con più continuità qualitativa e con prodotti capaci di mantenere una vera identità gastronomica», dichiara Sebastian Gatto, CEO di Sistema Gusto. «Il nostro obiettivo è parlare agli chef e agli operatori con soluzioni affidabili, tecnicamente evolute e allo stesso tempo rispettose della cultura culinaria italiana».

Al centro del progetto Sistema Gusto troviamo un modello produttivo che integra selezione delle materie prime, lavorazioni artigianali e tecnologie avanzate di criogenesi e abbattimento rapido, una combinazione pensata per preservare gusto, consistenza e proprietà organolettiche dei prodotti, offrendo agli operatori preparazioni facili da rigenerare, stabili nel risultato e adatte ai ritmi della ristorazione contemporanea. A TUTTOFOOD 2026 l’azienda ha presentato un’offerta articolata, costruita attorno a primi piatti gourmet, paste ripiene, risotti, salse, ragù, secondi di carne e pesce, zuppe, vellutate, contorni, prodotti bakery, dessert e gelati. Tra le referenze che hanno raccolto maggiore attenzione figurano i ravioli gourmet, i risotti premium, le preparazioni cotte a bassa temperatura e la linea di salse “Elite”, ispirata ai grandi classici della cucina italiana reinterpretati per le esigenze operative del foodservice.

«La qualità oggi deve essere leggibile nel piatto, ma anche sostenibile nel lavoro quotidiano di una cucina professionale», sottolinea Gatto. «Un ristorante, un hotel o un catering devono poter gestire picchi di servizio, personale, tempi stretti e aspettative sempre più alte. Sistema Gusto nasce per dare una risposta concreta a queste esigenze, lasciando allo chef la possibilità di personalizzare, impiattare e valorizzare ogni preparazione».

La formula proposta dall’azienda intercetta uno dei temi più discussi nel mondo Ho.Re.Ca. ovvero la necessità di aumentare l’efficienza mantenendo alta la percezione di qualità. La carenza di personale qualificato, la pressione sui costi, la complessità gestionale delle cucine e la richiesta di menù sempre più ampi stanno modificando il rapporto tra produzione, servizio e creatività. Il semilavorato premium assume un ruolo diverso rispetto al passato perché diventa uno strumento di organizzazione, continuità e competitività, soprattutto quando mantiene un livello gastronomico elevato e permette al professionista di intervenire con la propria firma. Sistema Gusto punta proprio su questa fascia di mercato: preparazioni pronte a supportare la cucina, pensate per ridurre i tempi di lavorazione, limitare gli sprechi, rendere più stabile la qualità e ampliare l’offerta gastronomica con prodotti ad alto contenuto di servizio.

«Vendiamo metodo, ricerca e affidabilità, vere e proprie soluzioni costruite per aiutare la ristorazione professionale a lavorare meglio, con qualità costante e processi più solidi», aggiunge Sebastian Gatto. «Il nostro lavoro parte dalla cucina italiana e arriva alla tecnologia produttiva. La criogenesi, l’abbattimento rapido e il controllo dei processi hanno valore quando servono a proteggere il gusto, la texture e la riconoscibilità del prodotto. Il cliente professionale chiede soluzioni rapide, ma pretende anche coerenza, qualità e sicurezza».

La partecipazione alla manifestazione milanese ha consentito all’azienda di consolidare il dialogo con buyer i distributori e gli operatori interessati a soluzioni adatte sia al mercato nazionale sia a percorsi di sviluppo internazionale. Lo stand Sistema Gusto è stato luogo di degustazioni, presentazioni e incontri dedicati alle nuove esigenze della ristorazione professionale, con particolare attenzione alla capacità del brand di unire tradizione gastronomica italiana e innovazione industriale. Il risultato è un rafforzamento del posizionamento dell’azienda nel segmento foodservice premium, con una proposta che si rivolge a chi cerca prodotti pronti all’uso, ma capaci di conservare un’impronta culinaria riconoscibile. La promessa del brand è chiara, portare nelle cucine professionali piatti “come appena fatti”, riducendo la complessità operativa e aumentando la capacità degli operatori di rispondere con rapidità e qualità alla domanda del mercato.

«Il riscontro ricevuto a TUTTOFOOD ci conferma che la direzione è corretta», conclude Gatto. «Stiamo lavorando per crescere in Italia e all’estero, mantenendo una forte attenzione alla qualità del prodotto, alla serietà del processo produttivo e al rapporto con gli operatori. La nostra ambizione è diventare un partner stabile per la ristorazione, che vuole innovare preservando autenticità e identità gastronomica». https://sistemagusto.it/