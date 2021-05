'Somo da Roma sbarca a Sanremo': nuova apertura presso l'Hotel Napoleon del famoso ristorante romano con cucina creativa e sushi contemporaneo

Una parte del team della famosa cucina del “Somo Restaurant” di Roma sbarcherà a Sanremo per il periodo estivo presso l'Hotel Napoleon. L'idea di trasferire da giugno a settembre il famoso brand nella Città dei Fiori è di Lorenzo Leuzzi, Chef Executive del “Somo Restaurant”.

“Il format del 'Somo Lounge' sarà del tutto innovativo per il ponente ligure – ci ha spiegato lo Chef Lorenzo Leuzzi - porteremo da Roma il team con il quale lavoro da diversi anni, e posso confermare che si tratta di una squadra di alto livello. In questo modo potremo così garantire anche qui a Sanremo lo stesso standard qualitativo e professionale del locale di Roma. Ogni sera il nostro Dj proporrà un sound molto particolare sullo stile di Ibiza che si presta molto al tramonto, al mare ed alla piscina. La nostra sarà infatti, una proposta a bordo piscina, quasi dentro l'acqua. La carta avrà una sua identità e prevederà due tipi di proposte dallo stile orientale e mediterraneo: una di cucina creativa ed una di sushi. Inoltre, vista la location, a pranzo verranno proposte anche molte “salads” fresche con prodotti ricercati come il passion fruit, i gamberi al barbecue e molto altro ancora.

Il menu del “Somo Lounge” a pranzo sarà composto prevalentemente da pesce, con particolare risalto al sushi ed ai sapori liguri. Per la cena ci sarà un menu raffinato con antipasti, primi, secondi e dolci à la carte. La nostra filosofia è quella di far star bene i nostri ospiti e farli divertire, grazie ad un team di lavoro molto professionale che cura ogni dettaglio. Al “Somo Lounge” trasmetteremo un’esperienza, un viaggio. Si partirà al mattino dalle 9.30 con la caffetteria e la colazione a bordo piscina. Alle 12 il pranzo con le nostre insalate creative e il sushi. Nel pomeriggio sarà possibile assaggiare i nostri centrifugati freschi di frutta e verdura e dalle 18 tutte le sere Dj set con i nostri aperitivi a base di crudi e sushi. Alle 19.30 la cena elegante e romantica. E alle 21.30 il dopo cena con un american bar di alto livello e cocktail. Gli orari saranno molto flessibili e su misura per gli ospiti. Insomma, una proposta molto ampia”.

Vi ricordiamo che lo staff del 'Somo Lounge' vi aspetta a partire dal 3 giugno in corso Marconi, 56 a Sanremo, presso l'Hotel Napoleon. Prenota al 348 5191710!