Nel Principato di Monaco dal 12 al 13 giugno torna la Biennale d'Arte Internazionale

Dal 12 al 13 giugno, dalle 15.30 alle 19, all'Hotel Metropole nel principato di Monaco sarà possibile visitare la 9ª Biennale d'Arte Internazionale. L'evento si svolge con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia nel Principato di Monaco.

L'evento è stato organizzato dalla Galleria d'Arte Malinpensa by La Telaccia. L'esposizione sarà allestito presso le sale Theàtrè, dell'Hotel Métropole di Montecarlo. "Esporranno alla Biennale artisti emergenti d'elevato livello culturale selezionati nel vasto panorama artistico. - sottolineano gli organizzatori - L'esposizione si svilupperà con opere di pittura, scultura, fotografia, grafica, ceramica, bassorilievi, mosaici e lavori realizzati al computer".

"Come ogni edizione si potranno ammirare opere dal forte rigore creativo e dalla qualità interpretativa. - aggiungono - Sarà una mostra coinvolgente a testimonianza di un'Arte rispettosa dove sempre più nuovi linguaggi, forme e colori si fondono con la sensibilità, la poesia e la forza descrittiva, per un'arte ricca di ampia resa contenutistica, comunicativa e capacità di tecnica".

La Galleria d'Arte Malinpensa by La Telaccia, affiancata da una giuria composta da critici d'Arte, giornalisti, editori, galleristi e collezionisti, ha selezionato con professionalità e impegno vari artisti a livello internazionale. "In questa edizione sono stati selezionati 76 artisti su più di 3mila adesioni pervenute da tutte le parti del mondo. - affermano dall'organizzazione - E' una manifestazione d'arte, di grande risonanza, che accoglie a Monte-Carlo un vasto pubblico di collezionisti e di appassionati d'arte. E' una mostra di notevole prestigio sia per la qualità delle opere che per l'importanza a livello culturale. Sarà un appuntamento interessante in cui un ricorrente intreccio di puri sentimenti si materializza in una libertà assoluta di espressione".

Per la 9° Biennale d'Arte Internazionale a Montecarlo 2021 vi sarà, oltre al tema libero, anche il tema fisso: "L'arte in viaggio alla scoperta dell'ambiente". "Il cambiamento climatico, il riscaldamento globale, le alluvioni in aumento, la siccità e il mare, con più plastica che pesci sono i disastri ambientali che purtroppo stiamo vivendo e subendo con tutte le serie conseguenze che ne derivano. - ricordano - Il rischio di estinzione per alcune specie animali, i carboni, i petroli, i gas, i mari che stanno diventando più caldi e più acidi, i ghiacciai che stiamo perdendo e la plastica da eliminare, tutto questo è una vera e propria minaccia. Il nostro pianeta sta bruciando e neanche così lentamente come pensiamo. Si è realisti e non catastrofisti e questo il messaggio del tema fisso, il rapporto tra uomo e ambiente con le sue varie problematiche ma anche con la sua immensa bellezza".