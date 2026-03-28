Cougourdons, a Nizza torna domani la festa della tradizione: tra musica, artigianato e folklore

Torna a Nizza uno degli appuntamenti più identitari della cultura locale: la Festa dei Cougourdons, in nizzardo Festin dei Cougourdon, in programma domani domenica 29 marzo nel suggestivo Jardin des Arènes de Cimiez.

Un evento gratuito che, dalle 10 alle 18, celebra l’arrivo della primavera tra tradizioni popolari, musica e artigianato.



Dalle radici contadine a simbolo identitario

La festa affonda le sue origini in un mercato rurale ottocentesco che si teneva davanti al Monastero di Cimiez. Qui venivano venduti i “cougourdons”, grandi cucurbitacee non commestibili dalle forme insolite, introdotte nella regione già nel XVI secolo.



Una volta svuotato ed essiccato al sole, questo particolare frutto diventava un oggetto multifunzionale: recipiente, utensile da cucina e perfino strumento musicale. La sua versatilità e le forme curiose lo resero presto popolare tra gli abitanti della zona.





Tra arte, musica e tradizione

Oggi il cougourdon è soprattutto un elemento artistico e culturale. Gli artigiani lo trasformano in oggetti decorativi, incidendolo o dipingendolo con motivi geometrici e intrecci tradizionali. Parallelamente, anche i musicisti ne hanno scoperto le potenzialità sonore, utilizzandolo per creare strumenti originali che continuano a ispirare la scena locale.



La festa rappresenta quindi una vera e propria vetrina del folklore nizzardo, capace di tramandare saperi e tradizioni alle nuove generazioni, mantenendo viva un’identità culturale ancora molto sentita.



Una festa per tutte le età

L’evento è pensato per un pubblico ampio: famiglie, turisti e appassionati di tradizioni potranno partecipare a laboratori, giochi per bambini, stand gastronomici e bancarelle artigianali. Non mancheranno spettacoli di musica e danza folkloristica, oltre al tradizionale e divertente campionato di “petadou”, strumento tipico ricavato proprio dal cougourdon.



Il programma della giornata

Jardin des Arènes de Cimiez – Oliveraie

Orario: dalle 10:00 alle 18:00 (ingresso gratuito)

Stand gastronomici

Laboratori e attività per bambini

Trucca-bimbi

Giochi tradizionali

Stand associativi e artigianali

Spettacoli e animazioni

Ore 13:00 – Les Désaccordés au Kazou (coro)Ore 17:00 – Mai qu’Acò (balèti, ballo tradizionale)

Ore 14:15 – La Ciamada Nissarda (danza folkloristica)

Ore 15:00 – Campionato del mondo di petadou, animato da Richard Cairaschi

Ore 15:45 – Nice la Belle (danza folkloristica)

Ore 16:30 – Lou Cairèu Niçart (danza folkloristica)

Un appuntamento che unisce storia, creatività e convivialità, trasformando una semplice zucca ornamentale in simbolo vivo della cultura nizzarda e dell’identità della Costa Azzurra.





