Monaco accoglie Papa Leone XIV: giornata storica tra folla, fede e celebrazioni

Il Principato di Monaco si prepara vivrà oggi una giornata destinata a entrare nella storia. Oggi, sabato 28 marzo 2026, su invito del principe Alberto II, Papa Leone XIV farà la sua prima visita ufficiale nel piccolo Stato, richiamando sul Rocher fino a 19mila persone tra fedeli, residenti e visitatori.



Un evento senza precedenti per Monaco, dove il cattolicesimo è religione di Stato e che, per la prima volta, accoglie un pontefice in carica. Un appuntamento dal forte valore simbolico e spirituale, pensato per coinvolgere il più ampio pubblico possibile, in linea con la volontà del sovrano di rendere questa visita una data chiave nella storia nazionale.



Il programma, ormai definito nei dettagli, prevede un’intensa giornata di incontri, celebrazioni e momenti di condivisione. Già nei giorni precedenti, migliaia di persone si sono mobilitate per assicurarsi l’accesso agli spazi principali: oltre 1.300 braccialetti per la piazza del Palazzo sono stati distribuiti ai residenti, nonostante il maltempo.





Arrivo e accoglienza al Palazzo

Papa Leone XIV è atteso in elicottero intorno alle 9, accolto all’eliporto dal principe Alberto II e dalla principessa Charlène. Da lì raggiungerà il Palazzo principesco, dove circa 8mila persone saranno già radunate, tra cui cittadini monegaschi, studenti e famiglie.



L’accesso alla piazza sarà consentito dalle prime ore del mattino, mentre il resto del centro storico sarà aperto liberamente anche ai visitatori. Lungo il percorso della papamobile, fino a 11mila persone potranno assistere al passaggio del pontefice. Un maxischermo, allestito nei pressi del Museo oceanografico, permetterà di seguire in diretta tutti i momenti della visita.



Dopo l’accoglienza ufficiale e un incontro privato tra il Papa e il principe, la giornata entrerà nel vivo con l’apparizione al balcone del Palazzo. Qui Alberto II pronuncerà un discorso solenne, seguito dal saluto e dalla benedizione apostolica del pontefice.



Il bagno di folla in papamobile

A metà mattinata, Papa Leone XIV percorrerà le vie del Principato a bordo della papamobile, attraversando il cuore storico fino a piazza Sainte-Dévote. Il tragitto, addobbato con i colori del Vaticano e di Monaco, sarà uno dei momenti più attesi dai fedeli.



Dopo una tappa di preghiera in Cattedrale, il pontefice raggiungerà la chiesa di Sainte-Dévote, dove incontrerà circa 1.500 giovani tra catecumeni e studenti. L’area potrà accogliere fino a 5mila persone, con ulteriori schermi per seguire l’evento.



La grande messa allo stadio Louis II

Il culmine della giornata è previsto nel pomeriggio allo stadio Louis-II, dove il Papa celebrerà una messa solenne davanti a 15mila fedeli. L’accesso sarà regolato tramite prenotazione online e l’ingresso sarà aperto già dalle ore 12, con momenti di animazione in attesa della celebrazione.



Per l’occasione, il Principato ha predisposto anche punti vendita ufficiali con oggetti commemorativi e un francobollo dedicato all’evento, destinato a diventare un ricordo simbolico di una giornata storica.



Monaco, per un giorno, si trasforma così in crocevia internazionale di fede e partecipazione popolare, pronta ad accogliere il mondo sotto il segno di un evento che resterà nella memoria collettiva.



