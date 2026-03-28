Monaco, iniziata la visita di Papa Leone: arrivo all’eliporto, attesa alla Rocca per l’incontro con i fedeli (Foto e Video)

È ufficialmente iniziata la visita di Papa Leone nel Principato di Monaco, una giornata di grande valore spirituale e istituzionale per il piccolo Stato affacciato sulla Costa Azzurra. Questa mattina, alle 9, il Santo Padre è atterrato all’eliporto del Principato, dove ha ricevuto il primo benvenuto ufficiale delle autorità locali. Un momento solenne che ha dato il via a una visita molto attesa dalla comunità monegasca.

Tra pochi minuti, il Pontefice raggiungerà “La Rocca”, in Piazza del Palazzo, per la cerimonia di accoglienza pubblica. Qui è atteso da numerosi cittadini e residenti che stanno già affollando la piazza per rivolgergli un saluto caloroso. Subito dopo è prevista la visita di cortesia a Principe di Monaco, tappa istituzionale chiave nei rapporti tra la Santa Sede e il Principato.

La giornata proseguirà alle 11 con la Preghiera della Liturgia delle Ore presso la Cattedrale di Monaco, evento riservato su invito. A seguire, alle 11:40, spazio ai giovani con l’incontro con i catecumeni nella Chiesa di Santa Devota, aperto al pubblico. Nel pomeriggio, alle 15:30, uno dei momenti più attesi: la Santa Messa del sabato della quinta settimana di Quaresima allo Stadio Louis II, per la quale è richiesta la registrazione obbligatoria.

La visita si concluderà nel tardo pomeriggio, alle 17:35, con la partenza ufficiale dall’eliporto, chiudendo una giornata destinata a rimanere nella storia del Principato.