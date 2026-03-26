Doppio appuntamento tra arte, pensiero e riflessione morale con Leccia, Delecroix e de Vigan

Un dialogo tra arte contemporanea e filosofia al centro del doppio appuntamento in programma mercoledì 1° aprile e giovedì 2 aprile 2026 a Monaco, promosso dal Nouveau Musée National de Monaco in collaborazione con le Rencontres Philosophiques de Monaco e altre istituzioni culturali.

Il primo incontro, previsto per mercoledì 1° aprile alle ore 18:30 presso Villa Paloma, sede del Nouveau Musée National de Monaco, si intitola «Arte contemporanea e filosofia allo specchio di Nicolas Poussin». L’evento si inserisce nel quadro della mostra «Il sentimento della natura, l’arte contemporanea allo specchio di Nicolas Poussin», attualmente in corso.

Protagonisti della serata saranno Ange Leccia, artista e cineasta, Vincent Delecroix, filosofo e autore, e Fabien Danesi, storico dell’arte e direttore del FRAC Corsica, che modererà la conversazione. Leccia presenterà il proprio percorso artistico, mentre Delecroix approfondirà le sue ricerche, in particolare quelle legate alla figura di Poussin, già al centro del suo volume Poussin, una giornata in Arcadia (Flammarion, 2015). Il confronto si svilupperà alla luce dell’eredità del maestro francese, ponendo in relazione arte classica e sensibilità contemporanea.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria via email public@nmnm.mc

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 2 aprile alle ore 19:00 presso il Théâtre Princesse Grace, con il titolo «La gratitudine». L’incontro, organizzato in collaborazione con la Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport, sarà presentato dal filosofo Raphaël Zagury-Orly.

Il dibattito riunirà filosofi, scrittori e saggisti di primo piano: Paul Audi, Judith Revel, Camille Riquier, Laetitia Strauch-Bonart e la scrittrice Delphine de Vigan. Al centro della discussione, una riflessione articolata sulla natura morale della gratitudine e sul suo statuto ambiguo.

Se il male, infatti, sembra inscriversi in modo definitivo nelle azioni umane – bastando un solo gesto per segnare irreversibilmente chi lo compie – il bene appare invece fragile, mai acquisito una volta per tutte. Da qui emerge una questione cruciale: la gratitudine può essere considerata una virtù stabile o è piuttosto una disposizione intermittente?

Il dibattito si muoverà anche sul piano linguistico e filosofico. In francese, ad esempio, esiste il termine “ingrato”, ma manca un vero equivalente positivo stabile: si può essere ingrati per una mancanza, ma non “grati” in modo permanente. Questo suggerisce che la gratitudine non sia uno stato duraturo, bensì una risposta sempre rinnovata.

Intesa come relazione “asimmetrica”, secondo la definizione della filosofa Catherine Chalier, la gratitudine nasce da un’azione ricevuta e si configura come un risveglio della coscienza morale. Essa non restituisce semplicemente il bene ricevuto – spesso impossibile da ricambiare – ma ne prolunga l’effetto, mantenendo aperta la possibilità dell’azione etica.

Al contrario, l’ingratitudine interrompe questo processo: chiude il circolo del bene, genera delusione e ritira l’intenzione altruistica, lasciando spazio al ritorno del male. La gratitudine, invece, consente alla moralità di continuare a esprimersi, in una dinamica gratuita, aperta e mai conclusa.

Due appuntamenti distinti ma complementari, che mettono in dialogo estetica e etica, passato e presente, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione profonda.

Inscrizioni sul sito https://philomonaco.com/

