Vence: il ricco programma delle Nuits du Sud

Les Nuits du Sud é il festival musicale che da oltre 20 anni fa vibrare ogni estate il cuore della città di Vence: quest’anno si svolgerà ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica dall '8 al 18 luglio in Place du Grand Jardin.

La piazza si trova nel cuore della città ed ha assistito alle performance di tutti i grandi nomi della musica, che ha lanciato artisti fino ad allora sconosciuti e ha dato spazio a giovani talenti.

L’edizione 2021 propone un festival interessante, con un programma eclettico in grado di appassionare il pubblico e di dare spessore alla manifestazione.



Questo il programma della manifestazione

8 luglio: Sam Magwana - Martin Solveig

9 luglio: Talents Nuits du Sud / Maria Siga – Gaumar - Boulevard des Airs

10 luglio: Talents Nuits du Sud / Andreas - Uriel Herman - Pierpoljak

11 luglio: Thomas Fersen – Zouk Machine

15 luglio : Talents Nuits du Sud - Prix France Bleu Azur e France 3 Cote D'azur - Elida Almeida - Clinton Fearon

16 luglio : Talents Nuits du Sud / Vercors - Christine Salem - Danakil

17 luglio : Blick Bassy - Claudio Capeo

18 luglio: Yilian Canizares - Black M