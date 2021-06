“Cin cin!”, porte aperte per il vino di Bellet

Oggi, sabato 12 giugno e domani, domenica 13 giugno, le strade che si snodano lungo le colline di Bellet, a Nizza, torneranno ad animarsi.

Finalmente sarà di nuovo “porte aperte” e le cantine dove si produce il “vino di Nizza” torneranno ad animarsi.

Per due giorni, dalle 10 alle 18, non vi sarà che l’imbarazzo della scelta, tanti sono i luoghi interessati, oltre, naturalmente, alla piazza della chiesa di Saint Roman de Bellet dove sarà operativo un punto informativo.

Sarà possibile degustare nuove annate e procedere a rifornire la propria cantina, anche se i prezzi non sono proprio bassi.

Il vino di Bellet ha ottenuto, lo scorso novembre, un importante riconoscimento, una sorta di laurea assegnata dal prestigioso concorso Decanter World Wines Awards (DWWA), uno dei più ricercati concorsi enologici al mondo.



Questi i domaines dove si produce il vino di Bellet