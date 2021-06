Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

Les expositions Jazz

Fino al 30 agosto 2021

Quattro diversi appuntamenti:

Les photographes de "Jazz à Juan"

Fino al 30 agosto 2021

60 ans de "Jazz à Juan" - L’Expo

Dal 9 al 20 luglio

Les Métiers d’art fêtent le jazz

Dal 9 al 20 luglio

Les fresques sChOOL Jazz

Dal 9 al 20 luglio



15ème édition de la Tournée Handi Voile 06

Giovedì 24 giugno 2021 dalle 9 alle 17

À Base de Voile du Ponteil



Journée "Rencontre avec le public" - Théâtre du Tribunal

Journée "Rencontre avec le public"

Le 26 Juin

À Théâtre du Tribunal

Journée "Rencontre avec le public"

Sabato 26 giugno 2021

De 9h à 18h, Journée "Rencontre avec le public" pour découvrir la programmation du Tribunal et du Bœuf Théâtre, mais aussi participer à des cours à des cours démonstrations enfants, ados et adultes.

Démonstration des cours (gratuit):

9h15 - 9h45 : 3 à 5 ans1/2

10h - 11h30 : 8 à 10 ans

11h30 - 13h : 10 à 13 ans

13h - 14h30 : 10 à 13 ans

14h30 à 15h : 6 à 9 ans

15h à 16h : adultes

16h à 17h : adultes comédie musicale

17h à 18h : adultes

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud.



Fêtes de la Saint Pierre, de la Mer et des Littoraux

Du 26 Juin jusqu'au 27 Juin

Fêtes de la Saint Pierre, de la Mer et des Littoraux

Sabato 26 giugno e domenica 27 giugno 2021

Sabato 26 giugno 2021

6h-12h, concours de pêche « Challenge Georges ARNAUD », Port du Crouton.

10h-18h, journée Portes Ouvertes Société Nationale de Sauvetage en Mer (Quai Croisière du Port VAUBAN d’Antibes).

10h-17h, base de voile du Ponteil, Initiation Kayak - Surf Ski et Pirogue d'initiation OC1 par l’Association Antibes SKOAL.

Départs et arrivées depuis la base de voile. Public à partir de 11 ans.

Inscription en ligne auprès du club et éventuellement sur place.

10h30-12h, au départ du siège de la Société des Régates d’Antibes, défilé par la Société des Régates d’Antibes de 70 bateaux en direction des remparts avec une boucle nautique.

Inscription sur place et dans les limites des places disponibles suite aux protocoles sanitaires en vigueur.

10h30-17h, base de voile du Ponteil, pratique du LONGE COTE par l’Association WILDE MOVE (limitée à 3 groupes de 5 personnes et encadrée par un moniteur).

Inscriptions sur place et dans les limites des places disponibles suite aux protocoles sanitaires en vigueur.

11h et 16h, base de voile du Ponteil, démonstration par l’Association Terre Neuve 06 Sauvetage Aquatique de sauvetage aquatique avec participation du public (sous réserve des conditions sanitaires).

Inscription sur place et dans les limites des places disponibles suite aux protocoles sanitaires en vigueur.

11h30, hommage à Mr Alain NOERO au Port du Croûton.

14h -16h, plage de la Gravette, baptême, initiation masque tuba par l’Association Antibes Subaquatique Azur pour des enfants de 8 à 12 ans.

Inscription sur place et dans les limites des places disponibles suite aux protocoles sanitaires en vigueur.

14h-16h, base de voile du Ponteil, découverte par la Société des Régates d’Antibes pour les jeunes enfants de promenade en mer à bord d'hobie cat.

Inscription sur place et dans les limites des places disponibles suite aux protocoles sanitaires en vigueur.

15h, déambulation avec des groupes musicaux locaux dans les rues d'Antibes.

15h, base de Voile du Ponteil, démonstration de dressage au sol et tenue d'un stand pour présentation des activités de l’Association Terre Neuve 06 Sauvetage Aquatique (secourisme humain et canin).

Inscription sur place et dans les limites des places disponibles suite aux protocoles sanitaires en vigueur.

15h-18h, plage publique Port du Croûton, Initiation gratuite au Paddle.

16h, ouverture du village au droit du Jeu de Boules du Port Vauban avec ateliers pour les enfants, stands environnementaux et d’informations sur la manifestation.

20h, Grande Sardinade.

20h30, exhibition de ski nautique par le Belles Rives Ski Nautique Club en baie de Juan-les-Pins au départ de l'Hôtel Belles Rives accompagnée d’un bateau musical.



Domenica 27 giugno 2021

8h30, défilé des pêcheurs. Départ de la Cathédrale, rue Aubernon, Porte Marine, Quai des Pêcheurs.

9h, gerbe à la mer au départ du port d’Antibes.

10h, reprise du défilé des pêcheurs depuis le Quai des Pêcheurs.

10h-17h, base de voile du Ponteil, initiation Kayak - Surf Ski et Pirogue d'initiation OC1 par l’Association Antibes SKOAL.

Départs et arrivées depuis la base de Voile.

Public à partir de 11 ans. Inscription en ligne auprès du club et éventuellement sur place.

10h-17h, base de voile du Ponteil, Initiations à la pirogue par l’association MANAHE’E VA’A Antibes avec une seule boucle aller et retour depuis la base de voile.

Inscription en ligne auprès du Club et éventuellement sur place.

10h30-12h, départ du siège de la Société des Régates d’Antibes, défilé par la Société des Régates d’Antibes de 70 bateaux en direction des remparts avec une boucle nautique.

Inscription sur place et dans les limites des places disponibles suite aux protocoles sanitaires en vigueur.

10h30-17h, base de voile du Ponteil, pratique du LONGE COTE par l’Association WILDE MOVE limitée à 3 groupes de 5 personnes et encadrée par un moniteur.

Inscriptions sur place et dans les limites des places disponibles suite aux protocoles sanitaires.

11h et 16h, base de voile du Ponteil, démonstration par l’Association Terre Neuve 06 Sauvetage Aquatique de sauvetage aquatique avec participation du public (sous réserve des conditions sanitaires).

Inscription sur place et dans les limites des places disponibles suite aux protocoles sanitaires en vigueur.

11h, messe à la Cathédrale.

12h30, apéritif offert par les pêcheurs.

14h-16h, plage de la Gravette, baptême, initiation masque tuba par l’Association Antibes Subaquatique Azur pour des enfants de 8 à 12 ans. Inscription sur place et dans les limites des places disponibles suite aux protocoles sanitaires en vigueur.

15h, base de voile du Ponteil, démonstration de dressage au sol et tenue d'un stand pour présentation des activités de l’Association Terre Neuve 06 Sauvetage Aquatique (secourisme humain et canin). Inscription sur place et dans les limites des places disponibles suite aux protocoles sanitaires en vigueur.

16h, ouverture du village au droit du Jeu de Boules du Port Vauban avec ateliers pour les enfants, stands environnementaux et d’informations sur la manifestation.

17h, défilé de bateaux et course de pointus à la rame du Port de Salis et de la Plage de la Gravette

20h, grande Sardinade.

22h30, animations déambulatoires (sous réserve).