Assicurazione auto e moto, attenti alle truffe

La problematica delle truffe nel mondo assicurativo non è né nuova né sconosciuta ed è al centro delle agende degli addetti ai lavori, per limitare l’incidenza di questo reato, particolarmente insidioso per il mondo assicurativo.

Tradizionalmente destinato alla classica figura del mistificatore di incidenti e danni fisici, il mondo delle truffe si è allargato alla stessa elaborazione di preventivi e contratti acquisiti tramite un'assicurazione online fasulla, nella massima parte dei casi usando un relativo anonimato garantito dalla rete.

Non sono solamente, per ragioni ovvie, le compagnie assicurative ad emanare comunicati ed a svolgere un marketing specifico sulla sensibilizzazione dei consumatori, ma sono le stesse associazioni dei consumatori a sollevare un allarme in merito ad acquisti incauti consigliando di valutare i preventivi solo nel caso di una compagnia di assicurazione online affidabile .

In buona sostanza si sta verificando che alcuni clienti, non consapevoli circa i rischi che corrono, dimentichino di verificare se la compagnia assicurativa da loro visionata sia effettivamente certificata dall’IVASS e si facciano attrarre da offerte inverificabili circa la loro legalità o reale esistenza.

Non è un falso allarme, ma un problema denunciato oramai anche dall’IVASS che ha pubblicato una lista vera e propria dei siti di assicurazione online non affidabili, usando un eufemismo, i quali annunciano la vendita di pacchetti assicurativi per auto e moto con garanzie particolarmente vantaggiose. È prassi verificata che queste pagine pubblicitarie attirino ignari cittadini, i quali si ritroveranno, inevitabilmente, ad aver versato dei fondi ad un sito fantasma che annuncerà di aver assicurato l’auto o la moto senza alcuna prova dell’avvenuta assicurazione del veicolo .

Il grosso problema è che l’ignaro cliente si troverà convinto di essere assicurato ed a norma di legge, essendo, all’opposto, scoperto ed esposto a conseguenze molto gravi durante la sua circolazione stradale.

A questo proposito Allianz Direct ha creato una vera e propria task-force per combattere il fenomeno delle truffe. Nel portale online è disponibile una sezione con informazioni dettagliate, chiare, indicando tutte le potenziali falsificazioni che hanno per oggetto la clonazione del portale online di Allianz Direct o parte di esso.

