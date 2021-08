Mobili per giardino, ecco dove riporre gli attrezzi

Aver uno spazio verde di proprietà è davvero una fortuna. Più comune per quanti vivono in zone di campagna, più raro per chi vive in città. In ogni caso, se la tua abitazione ha un giardino, è bene prendersene cura e mantenerlo al meglio. Ci vorranno quindi strumenti e qualche attrezzo, per prato, piante e fiori in vaso.

Dove riporli? In base allo spazio, cerca mobiletti o casette di legno per un giardino organizzato che sia accogliente e ben curato.

Gli armadi verticali

Una delle scelte più comuni sono gli armadi verticali in plastica. Pensati per l’esterno, sopportano bene sia la pioggia che il sole. Sono adatti a essere appoggiati al muro, e sono comodi per scope, zappe e in generale gli strumenti alti. Hanno anche dei ripiani, ma assicurati che sia robusti, oppure gli utensili più pesanti, col tempo, potrebbero romperli.

Le cassapanche

Molto simili agli armadi, hanno una capienza equiparabile, solo sono in orizzontale. Questo riduce il rischio che attrezzi pesanti cadano da una certa altezza, però obbligano a piegarsi per prenderli. In compenso, puoi poggiarli anche sotto una finestra senza che diano fastidio; anzi, possono fungere da ripiano.

Le casette

Se lo spazio nel tuo giardino lo consente, insomma se hai più di un pezzetto di cortile, allora l’idea è installare una casetta in legno. Non si tratta più solo di riporre qualche attrezzo, ma di un vero e proprio luogo da consacrare come “tempio” degli arnesi per i tuoi hobby.

Anche esteticamente, la casetta è capace da sola di dare uno stile ben definito all’intero giardino. Con quel fascino da capanno rifugio montano, danno subito l'idea di essere a contatto con la natura. Attenzione a dove lo installi. Meglio che sia all’ombra per almeno parte della giornata, così non soffrirai troppo il caldo se dovessi fermarti qualche tempo. Davanti alla porta, ci vorrebbe un vialetto con ghiaia o piastrelle; se dovessi entrarci quando piove o con le scarpe infangate, il vialetto di permetterà di lasciare fuori almeno un po’ di sporco.

Come organizzare l’interno della casetta in legno

La comodità della casetta in legno è quello di poterci entrare. Quindi avrai tutto il tempo, e lo spazio, per pulire vanghe e zappe, ma anche di provvedere a qualche piccola riparazione se necessaria. Non solo: potrai metterci un tavolino e dedicarti a qualche momento di bricolage. Se ti piace scolpire o costruire, questo è il luogo ideale, perché lontano da mani inesperte; la sicurezza dei bambini è quindi assicurata.

Le casette di legno hanno una porta con serratura, ma non correre rischi lo stesso. Quando esci, assicurati di aver riposto tutto gli attrezzi pericolosi in armadi chiusi, o ripiani alti.

Metti quindi armadi e cassapanche con chiusura a chiave. Questo ti permetterà di lasciare anche la porta o la finestra aperta, senza incorrere in incidenti. In questi casi, però, attenzione ad animali e insetti, che potrebbero entrare. Ricorda di usare qualche tipo di insetticida che li tenga lontani.