Torna il “Festival des Etoilés Monte-Carlo”: ecco il programma

Dopo il successo riscontrato nelle precedenti edizioni, il “Festival des Etoilés Monte-Carlo” ritorna con un programma di alto livello per questa quinta edizione anniversario.

Vi aspettiamo il 10 aprile con la prima cena a 4 mani che darà vita a nuove eccezionali collaborazioni! Scoprite gli chef invitati dai nostri chef stellati della Monte-Carlo Société des Bains de Mer e prenotate le vostre cene a quattro mani.

In autunno, è tempo del Gala del Festival des Etoilés Monte-Carlo che si svolgerà in una delle prestigiose cornici del Monte-Carlo Société des Bains de Mer. L'arte culinaria risplenderà con i nostri 4 chef premiati dalla Guida Michelin: Alain Ducasse, Yannick Alléno, Dominique Lory e Marcel Ravin che cucineranno davanti a voi per una serata memorabile.

Giovedì 10 aprile 2025

La Société des Bains de Mer di Monte-Carlo, il resort più stellato d'Europa con 7 stelle Michelin, torna con il suo "Festival des Etoilés Monte-Carlo" con una quinta edizione anniversary. E al Grill dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo che si svolgerà la prima serata, giovedì 10 aprile 2025.

Domenica 27 aprile 2025

Domenica 27 aprile, godetevi un'esperienza gastronomica unica nell'Abysse Monte Carlo dell'Hôtel Hôtel Hermitage Monte-Carlo.

Per una serata eccezionale, gli chef Yasunari Okazaki e Hirotaka Wada uniscono i loro talenti per una cena a 4 mani, un vero e proprio omaggio alla cucina giapponese. Con il loro eccezionale savoir-faire e prodotti di rara qualità, lasciatevi trasportare da un'accoppiata di chef che sublima i sapori del Giappone.

Venerdì 20 giugno 2025

Il venerdì 20 giugno

Il venerdì 20 giugno, Emmanuel Pilon e Albert Adrià, rispettivamente Head Chef di Le Louis XV - Alain Ducasse, Hôtel de Paris a Monte-Carlo e Head Chef del ristorante stellato Enigma a Barcellona, organizzeranno una cena d'eccezione in presenza di Alain Ducasse.

Domenica 13 luglio 2025

Il Pavyllon Monte-Carlo dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo farà da cornice a una cena a 4 mani con gli chef Yannick Alléno e Davide Oldani.

Gli chef vi aspettano domenica 13 luglio 2025 per una cena ricca di sapori !

Venerdì 18 luglio 2025

L'evento finale del festival si svolgerà al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

L'evento finale del festival si svolgerà al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, con una cena a 4 mani di Marcel Ravin e Anne-Sophie Pic, la chef più stellata al mondo, vendredi 18 luglio.